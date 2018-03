Dostala všetko to, čo nechcela. Saoirse Ronan bude mať na Oscaroch smolu

Jej film Lady Bird je ukážkou, ako sa má nakrúcať film o dospievaní.

28. feb 2018 o 17:26 Kristína Kúdelová

Nie je to tak dávno, čo sme v kine videli, ako dospieva sedemnásťročný chlapec. Film Daj mi svoje meno zaznamenal, ako odvážne a odhodlane sa vrhá do prvej lásky, ako sa v ňom prebúdzajú bunky zmyselnosti, niekedy také neukojené, že musí vziať do ruky broskyňu a s ňou masturbovať. Nie je to pekné povedať, ale bol zážitok pozerať sa, ako mladá bytosť prežíva prvú veľkú lásku a trpí pri tom celým svojím telom.

A teraz sme dostali ponuku z druhej strany. Do kín prichádza americký príbeh, kde sa dospelého sveta dotýka sedemnásťročné dievča: Lady Bird. Celkom vážna vec.

Učili ju mníšky a kňazi