Pohoda organizuje koncert za slobodu slova a Jána Kuciaka

V nedeľu vystúpia David Koller, Korben Dallas alebo Modré hory.

1. mar 2018 o 15:32 Marek Hudec

BRATISLAVA. Zorganizovať koncert za pár dní nie je jednoduché. Michal Kaščák a jeho tím festivalu Pohoda v minulosti však viackrát ukázali že vedia správne a rýchlo zareagovať na dôležité spoločenské udalosti.

Každý rok pripravujú podujatie Koncert pre všímavých na výročie Nežnej revolúcie, benefičné vystúpenie zorganizovali po zemetrasení na Haiti a keď na Slovensku stúpal extrémizmus, vo Vrbovom pripravili koncert pre Mareka Kalužu. Zabili ho neonacisti.

Umelci držia minútu ticha

V posledných hodinách sa Kaščák dohaduje s hudobníkmi, aby si hudbou uctili slobodu slova. Pripravujú koncert pre zavraždeného novinára Jána Kuciaka. V pondelok prišla správa, že ho zastrelili spolu s jeho snúbenicou Martinou Kušnírovou.

“ Je to taká vážna vec, že by sa mali organizovať podujatia každý deň na každom námestí. „ Michal Kaščák

Príšerný zločin pravdepodobne súvisel s jeho prácou a otriasol Slovenskom.

Umelci zaň držia minúty ticha, v utorok a v stredu napríklad na všetkých predstaveniach v Slovenskom národnom divadle.

Koncert pre Jána a Martinu sa bude konať v nedeľu od 17.00 na bratislavskom Hlavnom námestí.

Vystúpia David Koller, Vec, Bez ladu a skladu, Korben Dallas, Živé kvety, Billy Barman, Para, Longital, Modré hory, B-Complex, Muzička. Jozef Lupták, Marián Svetlík a Andrej Baran zas zahrajú skladby od Mariána Vargu.

Podujatie bude moderovať Martin Staňo.

Koncert pre Jána a Martinu bude v nedeľu. (zdroj: Pohoda festival)

Hudba a kultúra má silu, ale nie sú zadarmo

Kaščáka správa o vražde novinára v pondelok šokovala a rozhorčila, večer potom rozmýšľal nad tým, ako by sa k veci mohli postaviť umelci a promotéri podujatí.

Ráno mu zavolala Matia Lenická alias B-Complex, či by spolu pre Kuciaka niečo nezorganizovali. "Je to taká vážna vec, že by sa mali organizovať podujatia každý deň na každom námestí," hovorí Kaščák.

Všetci hudobníci, ktorých na koncert oslovil, ponuku okamžite prijali. Bude to priestor pre muziku, ale aj pre to, aby sa k téme vyjadrili.

"Hudba má silu, kultúrne akcie majú silu, no stoja len na tom, či sa odohrávajú v krajine, kde sú všetky dôležité slobody zabezpečené."