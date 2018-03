Redaktori SME obhajujú oscarových kandidátov. Každý by volil iného

Čo sa v kine páčilo Petrovi Tkačenkovi, Adamovi Valčekovi, Renáte Zelnej?

1. mar 2018 o 18:26 Adam Valček, Kristína Kúdelová, Renáta Zelná, Michael Kasarda, Marek Hudec, Boris Vanya, Peter Tkačenko, Matúš Krčmárik

Redaktori SME už videli všetky filmy, ktoré tento rok súťažia o Oscara. Jeden film rozpráva o našom povolaní, v inom sme zas našli v policajnej uniforme hrdinu, ktorý pripomína nášho obľúbeného kolegu. Vzácny ročník. Všetkých deväť filmov na nominačnom zozname sa nám páčilo.

Zahrali sme sa teda na advokátov a pokúsili sme sa ich obhájiť. Každý film, ktorý má šancu vyhrať v noci z nedele na pondelok Oscara, má podporu iného redaktora. Aké sú teda naše argumenty?

Matúš Krčmárik: Najtemnejšia hodina

Matúš Krčmárik. (zdroj: SME)

Historické udalosti sa nám často zdajú ako dané. Druhá svetová vojna síce bola tragická, ale skončila sa zdanlivo jediným možným riešením, víťazstvom Spojencov. V skutočnosti to však také vopred dané nebolo, čo ukazuje film Najtemnejšia hodina.

Síce vieme, ako to dopadne, ale predsa len zvažujeme. Ako by sme sa rozhodli my, keby sme boli v pozícii Winstona Churchila? Naozaj by sme riskovali stratu prakticky celej armády a okupáciu Veľkej Británie alebo by sme radšej zabudli na Spojencov a snažili sa získať čo najlepšie podmienky pre seba?

Celý čas vieme, ako to dopadne, ale dve hodiny sledujeme muža, ktorý to ešte nevedel. Ako váha, hodnotí svoje minulé kroky, radí sa. A nakoniec spravil jedno z najdôležitejších rozhodnutí histórie.

K tomu kamera vyjadrujúca zmätenú a temnú atmosféru doby, herecky výkon Garyho Oldmana, ktorý z neho urobil okamžitého favorita na Oscara. A v pozadí otázka laika – ako dokázali chudého herca zamaskovať tak, že naozaj vyzerá ako obézny Churchill? A ako sa s tým nánosom masky dá vôbec mimicky hrať?

video //www.youtube.com/embed/NcVm5uzHqAo

Peter Tkačenko: Dunkirk