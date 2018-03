So Stingom príde Shaggy

Dvojica bude na Bratislavskom hrade vystupovať sólovo aj spoločne.

BRATISLAVA. Jamajský muzikant Shaggy bude sprevádzať Stinga na jeho letnom európskom turné v historických objektoch miest. Na Slovensku dvojica vystúpi v priestoroch Bratislavského hradu 26. júna. Obaja budú vystupovať sólovo i spoločne a zahrajú aj ukážky z pripravovaného albumu 44/876.

V piatok doobeda to oznámili organizátori z agentúry Vivien.

S kapelami odohrajú aj notoricky známe hity ako ”Every Breath You Take”, “Englishman in New York”, “Message in a Bottle”, “It Wasn’t Me”, “Mr. Boombastic” a “Angel”.

Sting na Slovensku už bol, v roku 2000 hral v Inchebe.