O čom je nový slovenský seriál Milenky

Seriál o štvorici kamarátok medzi 30 a 40 pripomína viac Zúfalé manželky ako Sex v meste. Má viac tajomstva a drámy ako humoru.

2. mar 2018 o 12:39 Svetlana Kolesárová

Nový seriál so štyrmi krásnymi talentovanými herečkami v exkluzívnych kulisách drahých domov s bazénmi pritiahne k televízorom najmä ženy. Hoci televízia Markíza tvrdí, že si v ňom svoje nájdu aj muži, budú to asi len tie vzácne výnimky, ktoré zvládli so svojimi polovičkami sledovať Sex v meste či Zúfalé manželky.

Štyri kamarátky, ktoré spolu riešia svoje problémy, traumy, lásky i poklesky, je obľúbená seriálová základňa. Čo ženy najviac trápi? No predsa muži! Aj život štvorice predstavovanej Táňou Pauhofovou, Antóniou Liškovou, Gabikou Marcinkovou a Zuzanou Norisovou poznačili najmä muži - manželia a milenci.

Nezávislá Sandra

Táňa Pauhofová ako úspešná nezávislá realitná agentka a organizátorka eventov Sandra si mužov nepúšťa k telu, teda skôr k duši, lebo ľahkovážnemu sexu sa ani v najmenšom nebráni.

Úloha zvodkyne, ktorú si vyskúšala aj v minisérii Mária Terézia, jej pristane. Očarovať chlapov v efektných šatočkách, so šarmom a vtipnými, výstižnými poznámkami nie je nič, čo by sme jej neverili.

V ďalších dieloch však vraj dôjde aj na ňu a láska jej odhodlanie nestratiť nezávislosť rozloží.

Lekárka Kristína

Antónia Lišková, rodáčka z Bojníc, je hereckou hviezdou najmä v Taliansku, v roku 2008 získala dokonca Zlatý glóbus. V seriáli hrá lekárku Kristínu, ktorá sa zamilovala do svojho pacienta, ženatého muža s rakovinou.

Svojmu milencovi splnila prosbu a vo finálnom štádiu choroby mu od bolestí pomohla smrtiacou injekciou. Dosť na poriadnu traumu. A to sa ešte na pohreb vráti zo štúdií v Londýne milencov syn Tomáš, nahnevaný, že mu o otcovej vážnej chorobe nikto nič nepovedal. A ešte viac, keď zistí, že otec mal pomer.

Aby to nebolo jednoduché, na krásnu lekárku sa psychicky naviaže, a ako prezradil jeho herecký predstaviteľ Noel Czuczor, do otcovej milenky, o dvadsať rokov staršej ženy, sa sám zamiluje.

Mama Miša

Problémami skúšaná lekárka sa zverí kamarátke Zuzane Norisovej, ktorá to má v živote sama dosť ťažké. Žena v domácnosti Miša žije už šesť rokov od záhadného zmiznutia svojho muža vojaka kdesi na misii sama s dvoma dcérkami.

Na slovenské pomery dosť neuveriteľná situácia – krásny dom s bazénom, veľké auto, a ako priznáva, je o ňu dobre postarané, pracovať nepotrebuje.

Čo ju však desí, sú pravidelné telefonáty, keď sa na druhom konci linky nikto neozve a počuje len dych volajúceho. Napriek všetkému je práve ona najpozitívnejšie pôsobiacou postavou. Dosť zvláštne.

Aj nesmelé oťukávanie sa a randenie s oteckom dcérinej spolužiačky Lukášom Latinákom pôsobí trochu naivne.

Právnička Zuzana

Ani postava úspešnej právničky v podaní Gabriely Marcinkovej nie je celkom uveriteľná. Ale ktovie, možno neustále sledovanie ovulácie a sterov či telesnej teploty a manželský sex len s cieľom splodenia dieťaťa môže aj milujúcu manželku dohnať k nevere s kolegom pri prvej príležitosti. Navyše, keď tým kolegom je sexy Marián Mitaš.

Seriál Milenky vznikol podľa pôvodného britského formátu Mistresses z dielne BBC Worldwide, ktorého najmä americká verzia mala veľký divácky ohlas.

Autori sľubujú popri vzťahových témach a posteľových scénach aj veľa dramatických zápletiek či dokonca napätia. Vďaka hereckým kvalitám ústredných predstaviteliek a vedeniu šikovného mladého režiséra Jakuba Kronera sa dá očakávať príjemne strávený oddychový piatkový večer.