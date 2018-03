Juraj Benetin: Premiéra už vládnuť nebaví. Po tejto vražde ho to ani nemôže

Spevák kapely Korben Dallas bude na pochode za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú spievať slovenskú hymnu.

2. mar 2018 o 14:06 Marek Hudec

Festival Pohoda spolu s Matiou Lenickou v nedeľu pripravuje na bratislavskom Hlavnom námestí Koncert pre Jána a Martinu. Jedným z vystupujúcich bude aj kapela Korben Dallas. Jej spevák JURAJ BENETIN sa na pochode za vyriešenie vraždy novinára zúčastní už v piatok.

V nedeľu vystúpite na Koncerte pre Jána a Martinu, aké pesničky zahráte?

„To je dobrá otázka. Musíme sa ešte s chalanmi dohodnúť. Je to však typ akcie, pri ktorej sa dohodneme až úplne na koniec. Zrejme skutočne až predtým, než vyjdeme na pódium, rozhodneme sa podľa toho, aká bude na mieste atmosféra, či si bude žiadať niečo intímne, alebo energické, akékoľvek.“

Ako si spomínate na okamih, keď ste sa dozvedeli správu o vražde novinára?

„Cítil som, samozrejme, zhrozenie. To bol úplne prvý pocit. Keď sa takáto tragédia stane, je prirodzené, že ste šokovaný. Človek to nedokáže pochopiť, omotať si okolo toho hlavu. Druhá vec, ktorá mi napadla, bol strach o blízkych priateľov, ktorí sú novinári a venujú sa podobne závažným témam.“

Myslíte si, že novinári na Slovensku budú mať odteraz strach?

„Myslím si, že sa to zmení. Pocit ohrozenia tu už zrejme zostane, preto je dôležité, aby sa objasnilo, ako sa vlastne vraždy stali, či boli vyústením nejakého celospoločenského symptómu, alebo niečím iným.

Myslím si, že táto tragédia bude mať význam aj následky celospoločenské. Bude to Slovensko traumatizovať, rovnako ako iné témy, s ktorými sme sa dlhé roky nedokázali vyrovnať.“

Chystáte sa aj v piatok zúčastniť na pochodoch na námestiach?

„Áno, zhodou okolností ma práve požiadal organizátor pochodu Peter Nagy, aby som večer rozospieval dav slovenskou hymnou. Považujem to za obrovskú česť a zdá sa mi, že hymna sa textom aj melódiou hodí na túto príležitosť. Je o našej spoločnosti a o tom, ako je nutné, aby sme sa s ťažkými udalosťami vyrovnali. Riešenie však musí teraz nájsť štát a inštitúcie, tie musia konať. Verím v silu spoločnosti, ale na jej kvalite treba pracovať, nie je to samozrejmé.“

Kedy hymnu zaspievate?

„Až úplne na koniec, dúfam, že sa ku mne ľudia pridajú.“

Je podľa vás dôležité, aby sa umelci v tejto chvíli vyjadrili, aby pri podobných udalostiach boli na čele spoločnosti?

„Ja k tomu nemám všeobecný postoj, nemyslím si, že je to povinnosť umelca, že to musí spraviť. Vnímam to však osobne, je to vec, ktorá sa ma dotýka. Janka som osobne nepoznal, ale registroval som ho, bol to kamarát mojich kamarátov. Mnohí moji blízki sú novinári a zdá sa, že zomrel pre svoje zamestnanie. Nemyslím si, že každý musí teraz zaujať postoj, ale ja v tom mám jasno.“

Obávate sa spoločenského vývoja po tejto tragédii?

„Myslím si, že ak to nepoloží vládu, následky môžu byť prekvapivé. Je to veľmi silná vec a je prepojená na jej vrchných predstaviteľov. Neviem, čo iné by sa muselo stať, aby to niektorými politikmi pohlo. A čo iné sa musí stať, aby to pohlo premiérom, z ktorého mám už dlhšie pocit, že ho to v úrade nebaví. Po tomto ho to bude baviť ešte menej. Myslím si, že si musíme počkať, kam sa kauza posunie. Dnes to stojí najmä na koaličných partneroch Smeru, aby sa rozhodli, či s niečím takýmto chcú byť spojení. To je však už politická otázka.“