Citáty z Oscarov: Potešilo ma, že Oscary sú staršie ako ja

Herci a umelci boli osobní, nehovorili len o kampani #metoo.

5. mar 2018 o 14:35 sme.sk

V noci z nedele na pondelok odovzdávali v Los Angeles Oscary. Najlepším filmom sa stala Podoba vody od mexického režiséra Guillerma del Toro. Pozrite sa, aké slová odzneli, kým ho aj s celým tímom zavolali na pódium.

Jimmy Kimmel:

To, čo sa stalo s Harveym, čo sa teraz deje okolo nás, to sa, žiaľ, deje už veľmi neskoro. Už nemôžeme trpieť neprijateľné správanie, celý svet sa na nás pozerá.

Guillermo del Toro:

Keď som bol malý chlapec v Mexiku, ktorý nemal nič, len svoje filmy, nedúfal som, že sa toto raz stane. A stalo sa. Ak chcete hovoriť o súčasnom svete cez fantazijné príbehy, teraz je ten správny čas.

Gary Oldman:

Pripomeňme si Winstona Churchilla, bol mojím sprievodcom na úžasnej ceste, ďakujem mojej manželke, že šla s nami.

Sam Rockwell:

Keď som mal osem rokov, zavolali ma do riaditeľne. Sedel tam skľúčene môj otec, hovoril, že to súvisí s babkou. V aute som sa ho spýtal, čo sa s ňou stalo. A on na to: nič, len ideme do kina.

Jane Fonda:

Bola som rada, keď som sa dozvedela, že mám odovzdávať Oscara. Hlavne vtedy, keď som si uvedomila, že cena je staršia ako ja. Má deväťdesiat rokov.

Salma Hayek

V minulom roku sme stretli niekoľko nezastaviteľných duší, ktoré nakopali pár zadkov a prerazili múry predsudkov proti ich rodu, rase, etniku, aby mohli povedať svoje príbehy.