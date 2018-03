Kladivom do hlavy. Joaquin Phoenix nás vedie do miest, kde sme nikdy neboli

Slovenský distribútor si trúfol. Je tu film Nikdy si tu nebol.

6. mar 2018 o 12:26 Miloš Ščepka

So slovnými spojeniami ako „mysteriózny thriller“ treba v prípade nového filmu škótskej scenáristky a režisérky Lynne Ramsayovej narábať veľmi opatrne. Dielo You Were Never Really Here rozhodne nestojí na akcii či napätí a s tajomstvom narába nanajvýš svojrázne.

Takže neborákom, ktorí sa dajú zlákať reklamou, nezostane iné, len zabávať sa v kinosále s mobilom, pretože nepripravený divák nemôže nikdy prijať a stráviť, čo mu autorka predkladá. Iste, označenia ako „filmové umenie“ či „artový film pre náročné publikum“ znejú ako marketingová samovražda.

Lenže dokonale vystihujú Ramsayovej dielo.

Kladivom do hlavy