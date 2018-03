Skladateľ John Williams: Ďalšie Hviezdne vojny budú moje posledné

Williams získal päť Oscarov za hudbu k filmom Fidlikant na streche, Čeľuste, Hviezdne vojny, E.T. Mimozemšťan a Schindlerov zoznam.

9. mar 2018 o 8:09 TASR

WASHINGTON. Americký skladateľ filmovej hudby John Williams potvrdil, že ďalší diel vedecko-fantastickej série Hviezdne vojny bude jeho posledným.

Osemdesiatšesťročný Williams to uviedol v rozhovore pre kalifornskú rozhlasovú stanicu KUSC, ktorý vo štvrtok citovala spravodajská stanica Sky News.

Williams, ktorý napísal pôvodnú hudbu ku všetkým zvyšným častiam tejto série od roku 1977, vyhlásil, že epizóda číslo deväť bude jeho poslednou. "Vieme, že (režisér) Jeffrey Abrams pripravuje novú časť, a ja by som s ním mal na budúci rok spolupracovať. Teším sa na to, ale pre mňa sa to tým zavŕši," uviedol Williams.

John Williams je jedným z historicky najúspešnejších skladateľov filmovej hudby.

Na konte má päť Oscarov za hudbu k filmom Fidlikant na streche (1971), Čeľuste (1975), Hviezdne vojny (1977), E.T. Mimozemšťan (1982) a Schindlerov zoznam (1993). Okrem toho je aj držiteľom 24 hudobných cien Grammy.

Jeho nástupcom v spomínanej sci-fi sérii má byť podľa Sky News s najväčšou pravdepodobnosťou Michael Giacchino, autor hudby k množstvu úspešných filmov vrátane Mission: Impossible III (2006), Ratatouille (2007), Star Trek (2009), Zootopia (2016), Rogue One: A Star Wars Story (2016), Vojna o planétu opíc (2017) či Coco (2017).