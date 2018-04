Andrea Sedláčková: Tancovať neviem, ale to nie je moja práca

Česká režisérka režírovala tanečný film Backstage. Opäť si vybrala Judit Bárdos.

13. mar 2018 o 14:53 Zuzana Bodnárová

K tancu nemá špeciálny vzťah, ale nakrútila tanečný film v česko-slovenskej koprodukcii. Nemala naň ani veľa času, mnohé tanečné čísla musela nakrútiť na prvú dobrú. Česká režisérka ANDREA SEDLÁČKOVÁ sa do našich kín vracia po tom, čo mala veľký úspech s filmom Fair play.

Backstage do našich kín vstupuje štvrtok 15. marca, je príbehom tanečnej skupiny z malého slovenského mesta, ktorá sa dostane do finále veľkej tanečnej televíznej súťaže v Prahe, no nie je to len zásluhou ich talentu.

Prečítajte si tiež: Choreograf Miňo Kereš: Nadšenie je niekedy oveľa dôležitejšie ako samotný talent

Sedláčkovej pri ňom pomáhal choreograf Miňo Kereš a jeho tanečná skupina The Pastels.

Prečo ste sa rozhodli pustiť do práce na tanečnom filme? Čo vás presvedčilo, že chcete robiť takýto film?

"Páčil sa mi scenár, ktorý mi ponúkli. Nič obdobné som predtým nerobila a vedela som, že sama by som si taký nikdy nenapísala. Okrem toho, je to film o mladých ľuďoch, to ma vždy veľmi bavilo. Spoznala som svet, ktorý vlastne nepoznám a mala som príležitosť nakrútiť optimistický film, pretože väčšina mojich filmov je dosť depresívnych."

Nebolo nevýhodou, že ste nemali prehľad v tanečnom svete?

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



"Myslím si, že sa toho na začiatku tanečníci a choreograf Miňo Kereš dosť báli. Na prvom stretnutí som im vysvetlila, že tam nie som na to, aby som ich učila tancovať alebo robila choreografiu, že som tam na film. Samozrejme, asi by bolo lepšie, keby som o tom niečo vedela.

Prečítajte si tiež: Režisérka: Nežnú som sledovala v Paríži v obchode s televízormi

Tak isto by bolo lepšie, keby som niečo vedela o dopingu, čo som predtým, ako som robila Fair Play, tiež nevedela. Mojou prácou je však najmä to, aby bol príbeh pravdepodobný, aby herci dobre hrali, aby to bolo vizuálne krásne, aby to malo dynamiku. Vedela som, že s tanečníkmi strávim veľa času, lebo všetky herecké scény som s nimi čítala. Upravovala som texty, vychádzala som z ich charakterov, menila som charaktery, ktoré boli v scenári, tak, aby každému sedeli. No a na tanec tu bol Miňo."

Režisérska Andrea Sedláčková (vpravo) mala na starosti film. (zdroj: BACKSTAGE FILM)

Aký máte vzťah k tancu?

"Žiadny. Nikdy som veľmi netancovala. Rada sa na to pozriem. Mala som dokonca otvorené ústa, keď sme do filmu nakrúcali show. Miňo vytvoril nádherné veci."