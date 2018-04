Knihy v hlavnej úlohe

Detské knihy sprostredkúvajú čitateľom rozmanité príbehy. Hlavnými postavami zvyčajne bývajú deti, zvieratá či fantazijné bytosti

Detské knihy sprostredkúvajú čitateľom rozmanité príbehy. Hlavnými postavami zvyčajne bývajú deti, zvieratá či fantazijné bytosti a zažívajú rôzne dobrodružstvá. Existujú však aj knihy („knihy o knihách“), v ktorých hrajú hlavnú úlohu knihy, ich čitatelia alebo knihovníci, a odohrávajú sa v knižniciach, kníhkupectvách či v inom, knihami obývanom prostredí. Tieto knihy majú osobité čaro a v mnohých prípadoch aj poučný charakter.

Odkiaľ máme knihy?

Marion Billet: Jak to žije v knihkupectví (Svojtka & Co. 2016) (zdroj: Archív SME)

Po otvorení leporela Jak to žije v knihkupectví od Marion Billetovej sa deti ocitnú uprostred kníhkupectva. Vládne v ňom čulý ruch. Je plné nielen kníh, ale aj detí a dospelých. Deti si čítajú a prezerajú rozmanité knihy, počúvajú čítanie rozprávky. Cieľom tohto leporela, určeného pre najmenších čitateľov (od jedného roka), je ukázať, ako vyzerá kníhkupectvo a čo sa v ňom odohráva, pričom kľúčovú úlohu hrajú pútavé ilustrácie a interaktívne prvky.

Prasiatko Peppa, hlavná postava leporela Peppa v knižnici od Nevilla Astleyho a Marka Bakera, navštívilo so svojou rodinou knižnicu. Peppin ocko vrátil knihu, ktorú si vypožičal pred desiatimi rokmi (!), a nevyhol sa šokovanému pohľadu knihovníčky a jej prísnemu pokarhaniu. Peppa i jej braček objavili zaujímavé knihy a ani ocko neodišiel z knižnice naprázdno. Prostredníctvom tohto jednoduchého príbehu sa najmenší čitatelia zoznámia s knižničným prostredím, zistia, že tu nájdu veľa zaujímavých kníh, ktoré treba včas vrátiť a takisto, ako sa treba v knižnici správať.

Neville Astley, Mark Baker: Peppa v knižnici (EGMONT ČR 2015) (zdroj: Archív SME)

(Ne)mám rád knihy!

Niektoré deti knihy vyslovene nemajú rady. Zmenu ich negatívneho či len pasívneho postoja ku knihám možno skúsiť dosiahnuť vďaka správne zvolenej knihe. Napríklad pomocou knihy Králiček Kornel má rád knižky od Petra Bentlyho. Králiček Kornel je nadšený knihomoľ. Jeho kamarátom sa však toto knižné nadšenie nepozdáva. Ideálne strávený voľný čas si predstavujú inak. Jedného dňa im však plánované aktivity zmarilo zlé počasie. A vtedy nastala Kornelova chvíľa! Každému z kamarátov vybral knihu na mieru. Vhodne vybrané príbehy týchto chlpatých knižných ignorantov úplne pohltili. Tento jednoduchý príbeh presviedča deti, že aj čítanie kníh môže byť zábava.

Existuje však aj vážnejší dôvod na negatívny vzťah ku knihám a čítaniu ako ten, že dieťa zatiaľ neobjavilo správne knihy. Ak ide o školopovinné dieťa, jeho negatívny vzťah ku knihám môže súvisieť s čítaním. Nie všetky deti sa naučia ľahko a bezchybne čítať. Nie všetky deti sú suverénne a nemajú trému čítať nahlas pred spolužiakmi. Ak je dieťa plaché a (alebo) má v čítaní rezervy, existuje riziko, že sa to podpíše na jeho vzťahu ku knihám. Takým dieťaťom je aj Magdaléna, hlavná hrdinka knihy Magdaléna a psík z knižnice od Lisy Pappovej. Pre Magdalénu je čítanie náročná činnosť, spojená so stresom a strachom, ktorý prežíva pri hlasnom čítaní v triede. Pomoc našla v knižnici.

Lisa Papp: Magdaléna a psík z knižnice (Pro Solutions 2017) (zdroj: Archív SME)

Pani knihovníčka ju zoznámila so sučkou Vločkou, trpezlivou a chápavou poslucháčkou. Magdaléna získala možnosť trénovať čítanie pred poslucháčom a zároveň získať dôležité sebavedomie. Postupne sa jej úroveň čítania zlepšovala a nakoniec sa jej podarilo nielen v triede čítať nahlas takmer bezchybne, ale aj prekonať obavy s tým spojené. Ak má dieťa problém s čítaním, tento dojímavý a krásne ilustrovaný príbeh mu ukáže, že so svojím problémom nie je samo a že je riešiteľný.

Z príbehu do príbehu

Knižnice niektorých detí zívajú prázdnotou, iné praskajú vo švíkoch. Zoeina knižnica patrí do druhej skupiny. Z jej preplnenej knižnice spadla na zem kniha. Vypadol z nej vlk, hlavná postava knihy O vlkovi, který vypadl z knížky od Thierryho Robberechta. Jeho dôverne známy svet, tvorený stránkami knihy O vlkovi, bol preč a on sa ocitol v neznámom svete. Veľmi rýchlo zistil, že v ňom žije tučný kocúr, ktorý si vlka vyhliadol ako hlavný chod. Vlk sa s touto predstavou nestotožnil a dal sa na útek. Logicky. Najprv do svojho príbehu, ale toto riešenie stroskotalo. Musel preto nájsť iný spôsob, ako sa zachrániť. V honbe za záchranou vliezol do dvoch kníh, stal sa na krátky okamih súčasťou ich príbehov. Ani jeden však preňho nebol ten pravý. Tretí príbeh vyzeral nádejne. Ocitol sa v lese a natrafil na plačúce dievčatko s červenou čiapočkou... Tento vtipný a bláznivý príbeh je určený pre deti od troch rokov.

Thierry Robberecht: O vlkovi, který vypadl z knížky (Paseka 2017) (zdroj: Archív SME)

Neobyčajná čitateľka

Matilda, hlavná hrdinka rovnomennej knihy britského autora Roalda Dahla, vedela čítať už ako trojročná. Rýchle a plynulé čítanie ovládala ako štvorročná. Niet preto divu, že zatúžila po knihách. Jej túžba sa však nestretla s pochopením u jej bezcitných a značne primitívnych rodičov. Matilda našla riešenie sama. Navštívila miestnu knižnicu, ktorá jej ponúkla nebývalé čitateľské možnosti. Keďže ponuku detských kníh mala čoskoro prečítanú, s pomocou ústretovej knihovníčky začala čítať tie najkrajšie knihy pre dospelých. Matilda vďaka knihám z knižnice precestovala celý svet a život bol znesiteľnejší. Lenže rodičia jej naďalej strpčovali život. Ťažké chvíle zažívala aj po nástupe do školy, v ktorej panovala krutá, deti neznášajúca riaditeľka. Matilda si však poradí so všetkými problémami.

Roald Dahl: Matilda (Enigma Publishing 2016) (zdroj: Archív SME)

Úplným opakom Matildy je Analfabeta Negramotná, hlavná hrdinka rovnomennej knihy od Jána Uličianskeho. Analfabeta má ku knihám a knižniciam vyslovene ignorantský vzťah. Neprečítala ani jednu knihu a knižnicu navštívila prvýkrát až ako jedenásťročná, aj to omylom. Táto návšteva však stála zato! V knižnici nedobrovoľne zostala aj po jej zatvorení a onedlho zistila, že v nej nie je sama. Z detských kníh postupne vychádzali ich hlavní hrdinovia (Pinocchio, Anna Shirleyová, dokonca i slávny Harry Potter!) a Analfabeta bola nútená sa s nimi a ich príbehmi konečne zoznámiť...

Ján Uličiansky: Analfabeta Negramotná (TRIO Publishing 2017) (zdroj: Archív SME)

Dobrou správou je, že okrem detských „kníh o knihách“ existujú aj zaujímavé „knihy o knihách“ určené pre tínedžerov a ponuka takýchto kníh pre dospelých čitateľov je veľmi bohatá a rozmanitá. Vraždy v knižniciach, zaľúbené knihovníčky či pátranie po knižných pokladoch. Stačí si len vybrať správny príbeh.