Seriál, ktorý sa zameral na mužov. V Semafore sa na nich dá zasmiať

Televízia Joj sa v novom seriáli zamerala na mužov. Ani jeden z ústrednej trojice však príliš mužne nepôsobí.

13. mar 2018 o 17:11 Svetlana Kolesárová

Po Oteckoch na Markíze sa mužom začína venovať v novom seriáli aj televízia Joj. Semafor je ďalší komediálny seriál v jej jarnom programe.

Semafor sa páči už malým chlapcom, keď začnú rozoznávať farby. Stáť, pripraviť sa, štart! Hoci veľa slovenských vodičov minimálne oranžovú obyčajne nedodržiava, pôvodný izraelský seriál do farieb dosadil troch mužov v príslušnom postavení.

Zelený je voľný, žije si ako prelietavý vtáčik. Oranžový má stabilnú priateľku, ktorá ho patrične pribrzdila. A ten chudák, červený, je už v pevnom chomúte, má manželku, čo znamená, že nemá svoj život, vlastné rozhodovanie, ba ani vlastný názor, nemôže sa pohnúť bez jej rozkazu.

Všetci traja sú dlhoroční kamaráti, svoje životné peripetie prežívajú viac-menej spoločne. Ich postavy sú skreslenou karikatúrou, diváci si na nich asi budú chvíľu zvykať.

Panáčikovia zo semaforu

Ani „zelený“, voľný René, v podaní českého herca Stanislava Majera, ktorého si slovenské diváčky obľúbili v seriáli 1890, nie je typický macho, akého si predstavujeme. Ktovie prečo mu každá žena okamžite zverí svoje mobilné číslo. Asi má pôsobiť ako Don Juan, no v skutočnosti sa zasekol niekde pred dvadsiatimi rokmi a dnes by ho s jeho výzorom väčšina žien zrejme prehliadla.

Žarty si môžeme robiť z každého zo semaforovej trojice. Ak to bolo cieľom autorov, je potešujúce, že sa muži vedia takto zasmiať sami zo seba.

„Oranžový“ Tomáš Maštalír v podobe riaditeľa eventovky Mirka je síce úspešný, ale neskutočný ‚ťuťko‘. Keď mu jeho spolubývajúca Monča utiera zakyckaný pulóver či ústa, poviete si, že presne to by správna žena nemala robiť, ale čo keď je, chudák, taký nemožný. Jedno, čo treba oceniť, je sám herec. Keď sa z postavy tvrdého pašeráka z Čiary dokáže stať takým nahlúplym marketingovým motáčikom, divák tuší, že by dokázal zahrať čokoľvek.

„Červený“ podpapučový Maťo je manažérom otcovho malého obchodu s pomôckami pre amatérskych kúzelníkov a je ženatý s Petrou, asertívnou novinárkou, s ktorou má sedemročnú dcéru Dittu. Chudák Martin Nahálka po nemožnom policajtovi v seriáli 1890 zase dostal najnevďačnejšiu úlohu zadaného chlapa, ktorého komanduje ambiciózna manželka. Kamaráti mu radia, no nie vždy najlepšie a nie celkom nezištne, a tak on, nešťastník, padá ešte hlbšie na dno sebaúcty. Nebudeme sa zamýšľať, či sa naozaj nedá žiť aj v manželstve v pohode, úcte a láske, o tom zvyčajne komédie nebývajú.

Trojica zo Semaforu. (zdroj: TV Joj)

V Izraeli najobľúbenejší

Seriál vznikol podľa licencie izraelskej spoločnosti Keshet International, v americkej verzii pod názvom Traffic Light ho vysielala televízia Prima. Vymyslel ho herec a scenárista Adir Miller, ktorý si v Izraeli zahral „oranžového“.

Pôvodný seriál Ramzar v roku 2010 získal International Emmy Award v kategórii najlepší zahraničný komediálny seriál. V Izraeli diváci jeho tretiu a štvrtú sériu vyhlásili za najobľúbenejší seriál. Pre televíziu Joj Semafor nakrútil režisér Peter Begányi, ktorý stál aj za projektom Naši a seriálom 1890.

Každý diel trvá len tridsať minút, s reklamnými prestávkami teda asi trištvrte hodiny a zatiaľ je pripravených dvadsať epizód na utorňajšie večery. Kto nemá čo robiť, môže skúsiť.