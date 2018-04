Anna Olejárová: Najviac ohlasov zatiaľ zožal Sherlock Holmes

Vo vydavateľstve SnowMouse Publishing oživujeme klasické literárne diela, pretože chceme, aby boli tieto poklady dostupné

14. mar 2018 o 13:13 Róbert Kotian

Pôvodný plán vydávať lacné knihy pre študentov po dvoch rokoch opustili a pustili sa do overenej slovenskej a svetovej klasiky. Majiteľka a konateľka vydavateľstva SnowMouse Publishing Anna Olejárová, známa aj ako autorka poviedok žánru sci-fi a fantasy, si myslí, že po nej bude dopyt vždy.

Na vašej stránke píšete: „Vo vydavateľstve SnowMouse Publishing oživujeme klasické literárne diela, pretože chceme, aby boli tieto poklady dostupné a príťažlivé aj pre dnešného čitateľa. Nové preklady, dizajn a ilustrácie, ktoré pripravujeme, ladia s duchom príbehu a pridávajú mu na hodnote. Tešíme sa, ak sú naše knihy príjemným zážitkom.“ Je to dobrá stratégia?

Na slovenské pomery je asi trochu neštandardná. Po období skúšania a hľadania som však zistila, že je najlepšia pre mňa, takto ma to najviac baví a najviac tomu verím. Veľa vecí sme testovali, niečo nám vyšlo menej, niečo vôbec, ale hlavne sme si overili, čo robiť nechceme. Nechceme vyrobiť niečo, čo po dvoch-troch rokoch skončí vo výpredajoch alebo v zberni, nechceme recyklovať polstoročné preklady, lebo je to lacnejšie, vykašľať sa na korektúry, lebo ľudia už aj tak nevedia gramatiku. Či to bola dobrá stratégia, sa ma môžete spýtať o päť rokov znovu. Dobrý dizajn, ilustrácie a preklad sú drahé položky, ale pri dlhom behu sa splatia a cena knihy nemusí byť vysoká.

Čo vás najviac zaskočilo pri vydávaní kníh? Čo ste vôbec, ale vôbec nevedeli?

Vôbec, ale vôbec som nevedela desivú kopu vecí. Išla som do toho úplne najviac srdcom, a mozog, ten to musel nejako dobiehať. Stále dobieha. S vydávaním sme začali, lebo niektoré knihy nám na trhu vyslovene chýbali. Povinná literatúra do škôl, ktorú žiaci zháňajú po antikvariátoch, pretože inde jednoducho nie je, staré dobré klasiky, ktoré nikdy nebudú trhať rebríčky, ale sú nadčasové a vždy budú mať svojich čitateľov. Ja som veľkým fanúšikom týchto kníh, je to podľa mňa základný kameň každej poriadnej knižnice.

Urobili ste si pred založením vydavateľstva edičný projekt, alebo to bola intuícia, aké knihy chcete vydávať?

Urobili sme si, samozrejme, edičný plán. Po dvoch rokoch sme ho hodili do smetí... Hlavnej idey sa stále držíme, len sme na základe skúseností upravili smerovanie. To je výhoda malého vydavateľstva, môžeme si meniť plány, ako sa nám zachce. Pôvodný nápad bol robiť edície pre študentov, lacné paperbackové knižky, ale nebolo to dobré. Ak dáte bežnému študentovi na výber medzi škatuľkou cigariet, pivom, vínom a knihou v porovnateľnej cene, kniha nevyhrá. Takže študentské edície u nás evolučne vyhynuli... nesprávna cieľovka. Na druhej strane, učiť sa na lacných knižkách je oveľa menej bolestivé, ako robiť chyby na nákladnejších vydaniach.

Vydávate teda také knihy, aké by ste chceli čítať a nikto ich nevydáva?

No presne! My sa zaoberáme dielami, ktoré sú už také staré, že sú ako keby nové, len im treba dodať šmrnc.

SnowMouse vydáva knihy, ktoré znamenajú návrat k slovenským a svetovým klasikom a povinnej literatúre – bol po nich dopyt?

Nie sú to bestsellery, ale dopyt po nich vždy bude. Možno neveľký, ale stabilný. Sú to korene, z ktorých čerpá a inšpiruje sa mnoho ďalších autorov až do dnešných čias.

Chcete vydať celého Sherlocka Holmesa? Čím vás upútal?

Áno, celý kánon, teda originálneho Sherlocka od Arthura Conana Doyla. Prečo? Lebo Sherlock. Keď som si robila prieskum, nemohla som uveriť, že v slovenčine nemáme žiadne kompletné vydanie tejto série. Hlavne teraz, keď Sherlock frčí vo filmoch, seriáloch, komiksoch... Hneď som vedela, že do toho chcem ísť. Bola som si istá, že neexistuje, aby toto niekto neobjavil a nepredbehol nás. No, našťastie, nepredbehol. Tri zväzky sú na svete a čaká nás ešte päť.

Čítate dnešnú krimi? Nie je prekombinovaná a priveľmi psycho namiesto analýzy? Keď v úvode knihy vrah zostaví rébus z piatich tiel, prestávam čítať… a vy?

Nie som veľkým fanúšikom detektívok, respektíve nevyčleňujem si tento žáner nejako programovo. Z tých novodobých mám rada Stiega Larssona, Raymonda Chandlera, mačacie detektívky Lilian Jackson Brownovej, úplne ma uchvátil Cit slečny Smilly pre sneh od Petera Høega... no je to veľmi nesystematické, jednoducho, čo sa ku mne dostane a čo ma zaujme. Ak v knihe pre mňa nie je zaujímavé nič iné, len rébus samotný, urobím rýchly proces. Nalistujem si koniec, prečítam si čo a ako a knihu spokojne dám preč. Toto vlastne robím pri všetkých knihách. Ak ma čítanie drží, aj keď poznám koniec, stojí to za to.

Vydávate aj takých autorov, ako sú Poe, Hawthorne, Puškin, Čechov… Akú máte reakciu čitateľov?

Pozitívnu. Niektorí sú asi aj prekvapení, že toto ešte niekto vydáva. Najviac ohlasov zatiaľ zožal Sherlock Holmes. Ľudia sa pýtajú na ďalšie diely, a keďže pripraviť nové preklady a hlavne ilustrácie trvá dosť dlho, sú nedočkaví. Chápem ich, aj ja som.

Na vašich knihách vidieť, že venujete veľkú starostlivosť ich dizajnu. Ich výroba nie je zrejme lacná. Nie je táto vlastnosť malého vydavateľa z hľadiska ziskovosti kontraproduktívna?

Ak vydávate bestseller, ktorý sa bude predávať rok-dva a potom môže ísť na šrot, kontraproduktívne to iste je. Ale naše knihy nepodliehajú módnym vlnám, odolávajú času, svoje kvality už dávno dokázali a stále sú tu, udržiavané v čitateľskom povedomí. Na trhu ich chceme držať naozaj dlho, preto tá starostlivosť, výber titulov, z dlhodobého hľadiska by sa nám to malo vyplatiť. Dúfam.

Čo bol z vášho pohľadu úspešný titul a s čím ste sa popálili?

Najúspešnejší je zatiaľ rozhodne Sherlock. A popáliť sa, ťažko povedať. Iste, spätne by som veľa vecí robila ináč, ale po boji je každý generál. Každá kniha ma niečo naučila, niekam posunula, aj keď to bolo len poznanie, že toto už takto nikdy robiť nebudem.

Okrem vydávania kníh aj píšete. Prečo?

Písanie je moje hobby, dáva mi to veľa. Najviac ma to ťahá k fantastike, čiže sci-fi, fantasy alebo horor. Keď som s tým začala a konečne som našla odvahu niekomu svoju prvotinu ukázať, bola som veľmi prekvapená, že som sa nestretla s úplným zavrhnutím. Niektorým sa to dokonca aj páčilo, to je veľmi motivujúce, ešte viac občasné úspechy v súťažiach. Momentálne som týmto smerom namotivovaná až-až, okrem toho je to veľká zábava.

Máte v pláne vydať aj vlastnú knihu?

Určite nie, hoci mám ambíciu dať dokopy jeden väčší príbeh, niečo ako román v poviedkach. Jeho prvá časť vyšla predminulý rok v zborníku súťaže Martinus Cena Fantázie - Fantázia 2016, druhá časť vyjde v priebehu tohto roka v XB-1, českom časopise, ktorý sa venuje fantastike. Tretiu časť nemám dopísanú. No nevydala by som si to sama už len pre to, že moja tvorba sa vôbec nehodí do našej vydavateľskej línie a edičného plánu. Okrem toho som veľmi zvedavá, ako to funguje v iných vydavateľstvách. Ako komunikujú s autormi, ako prebiehajú korektúry a podobne. Bola by to cenná skúsenosť. Aj keď by ma asi škrelo, že nemám všetko pod palcom, ale to prežijem.

Kedy dopíšete ten príbeh? Je to sci-fi o biologickom konštruktérovi Talbotovi, ktorého vynález začne žiť vlastným životom. Pracujete na ňom?

No, veľmi silno naňho myslím. A snažím sa zorganizovať si život tak, aby som mala viac času na písanie. Momentálne sa mi do toho priplietlo pár poviedok, ktoré treba dokončiť, plus vydavateľstvo má u mňa pred písaním prioritu, ale k Talbotovi sa chcem určite vrátiť čo najskôr. Nechala som ho, chudáka, trčať na smetisku uprostred mora s podivnými indivíduami potulujúcimi sa po okolí... ktovie, čo všetko sa mu tam môže prihodiť.