Zuzana Kronerová: Aj dvanásť hodín by som s vami stála na námestí

15. mar 2018

Cítila, že musí prehovoriť. Keď si ZUZANA KRONEROVÁ preberala cenu Český lev pre najlepšiu herečku, volila aj kritické slová. Slovensku však verí, verí slušnému Slovensku a vraví, že vláda sa mýli, ak nás považuje za ovce. Tento rozhovor venovala všetkým spoluobčanom, mala pre nich odkaz.

Politici sa nám už skoro tri týždne predvádzajú na tlačových konferenciách. Čo si o nich myslíte, keď ich takto vidíte?

"Veľa cestujem do Prahy, keďže tam skúšam a hrám, a teda len úchytkom počúvam rádio. Prípadne čítam vo vlaku noviny. Nevidela som v televízii, čo predvádzali, nevidela som ich frašky a šašoviny. Možno našťastie, lebo by mi stúpol tlak. Najmä z toho, koľko káuz už zamietli pod koberec. A z toho, ako si myslia, že sú beztrestní a zatiaľ im to aj vychádzalo. Veď v normálnej krajine by človek zapletený do korupcie, alebo podozrivý z korupcie už dávno sám odstúpil. Tu si však nikto neuvedomuje, že by mal slušne odísť, alebo že by mohol byť postihovaný."

Našli by ste nejakú divadelnú drámu, ku ktorej by sa teraz Slovensko dalo prirovnať?