Erik Tomáš ako minister kultúry? Ady Hajdu sa s ním podelí o odpadové rúry

Na jeho nomináciu sme sa pýtali Hryca, Polnišovej, Kaščáka či Mistríkovej.

16. mar 2018 o 15:35 Kristína Kúdelová, Eva Andrejčáková, Marek Hudec

Mnoho umelcov sa zhoduje: Marek Maďarič bol dobrý minister kultúry, hoci bol nominant Smeru. Teraz by však mal po ňom nastúpiť Erik Tomáš, v hre je aj Dušan Jarjabek, oslovili sme ich preto s otázkou: Čo na to poviete?

Andy Hryc, herec

Andy Hryc vo filme Čiara. (zdroj: WANDAL )

"Čo sa dá na toto povedať? Dušan Jarjabek bol kedysi riaditeľom Novej scény a priviedol ju skoro do krachu. To sa dá overiť v archívoch ministerstva kultúry. Desať rokov sme ju po ňom dávali dokopy. Erika Tomáša nepoznám, je to novinár a ak mám vychádzať z nápadov, ktoré ponúkal premiérovi, nemyslím si, že to bude univerzitná knižnica.

A pochybujem, že by Smer na pozíciu ministerstva kultúry našiel odborne zdatného človeka. Stranícka knižka je pre nich dôležitejšia ako diplom. Marek Maďarič bol výnimka. Toho považujem za najlepšieho ministra za celých dvadsaťpäť rokov, a to hovorím ako poradca Milana Kňažka.

Problém je, že sme v roku 1989 neurobili za komunizmom hrubú čiaru. Proletariát a komunistická lúza sa nedá zničiť, rozmnožuje sa delením. Navyše, dnes sa kradne viac ako kedysi. Kedysi sa za luxus považoval žiguláčik a chata, dnes to dosiahlo šokujúcu mieru. Pomohlo by, keby boli voľby povinné. Pozeral som prenos z Prezidentského paláca, videl som, ako sa Fico smial Kiskovi do očí. Tá fotografia by sa mala dostať do učebníc."

Ady Hajdu, herec