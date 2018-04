Jozef Lupták: Kuciak bojoval za pravdu. Preto som nemohol súhlasiť s rozhodnutím Cirkvi

Violončelista pripravuje ďalší Koncert pre Jána a Martinu. Mal nepríjemnú skúsenosť.

16. mar 2018 o 15:53 Marek Hudec

Už tretí týždeň sa po celom Slovensku organizujú Koncerty pre zavraždeného novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Doteraz ho pripravoval tím festivalu Pohoda, v utorok sa zapojí aj JOZEF LUPTÁK so svojím tímom z festivalu Konvergencie. Pripravujú koncert klasickej hudby, lebo tú mal novinár rád. Museli ho však presunúť na iné miesto, Cirkev nesúhlasila s programom v Dóme svätého Martina.

Na utorok pripravujete v Bratislave špeciálny koncert pre Jána Kuciaka a jeho snúbenicu Martinu Kušnírovú. Museli ste ho však presunúť na iné miesto, čo sa stalo?

„V prvom rade musím povedať, že mňa ku koncertu len prizvali. Nápad spraviť ho mal organista Stanislav Šurín, veľmi som sa však jeho ponuke potešil a pustili sme sa do toho s veľkou energiou. Keďže nám priestor Dómu svätého Martina poskytla Bratislavská arcidiecéza, jej členovia chceli vidieť program. My sme doň zaradili časť z kvarteta Mariána Vargu, s čím nesúhlasili. Pýtal som sa ich prečo, no svoje postoje nevysvetlili. Hovorili, že v kostole nechcú mať Mariánovu hudbu a nechcú v ňom prezentovať jeho osobu. Najprv som bol naklonený tomu, že skladbu vypustíme, ale nemal som z toho dobrý pocit.“

Je bežné, že majitelia priestoru kontrolujú program koncertov?