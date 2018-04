Backstage sa snažil byť fresh, film roka to nebude

Námet k slovenskému tanečnému filmu písal Dušan Rapoš.

17. mar 2018 o 13:40 Zuzana Bodnárová

Po viac ako dvoch rokoch príprav sa do kín dostáva prvý česko-slovenský tanečný film. Niekto by mohol jeho prvenstvo spochybniť Ťapákovým Tancom medzi črepinami, no na rozdiel od tohto experimentálneho počinu je novinka Backstage priamočiaro orientovaná na komerčný úspech v kinách a určená pre široké publikum najmä mladších divákov.

Po zhliadnutí traileru k filmu sa divák mohol začať obávať, ako to celé dopadne. Dobrou správou je, že samotný film je lepší ako trailer. Našťastie ho nepostihlo prekliatie mnohých tanečných filmov, v ktorých hrá príbeh druhé husle.

Príbeh neobetovali tancu