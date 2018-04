Bubeník Beatles Ringo Starr dostal šľachtický titul

20. mar 2018 o 17:15 ČTK

LONDÝN. Britský princ William v utorok povýšil do šľachtického stavu bubeníka slávnej kapely Beatles Ringa Starra. Jeho kolegovi z kapely Paulovi McCartneymu sa tejto pocty dostalo ešte v roku 1997.

Sedemdesiatsedemročný rodák z Liverpoolu sa zúčastnil na slávnostnej ceremónii v Buckinghamskom paláci. "Znamená to veľa, je to uznanie toho, čo som robil. Prijal som to s radosťou," povedal Starr.

V roku 1965 dostala celá kapela Rád britského impéria a Starr povedal, že teraz mu jeho kolegovia chýbajú. "Dnes, o samote, som sa trochu triasol," povedal.

Pred 53 rokmi udelenie rádu vo štvorici mladých hudobníkov vyvolalo zmiešané pocity. Rock'n'roll ešte vyvolával nedôveru a niekoľko tých, ktorí rád dostali v minulosti, na protest svoje medaily vrátili. John Lennon neskôr podľa BBC priznal, že všetci boli zo stretnutia s kráľovnou takí nervózni, že v Buckinghamskom paláci vyhľadali toaletu, aby si dali cigaretu.

Na ceremoniál s Ringom Starrom prišla jeho manželka Barbara Bachová. Na otázku, či chce, aby sa mu hovorilo sir Ringo, hudobník, ktorého pravé meno je Richard Starkey, odpovedal: "To ešte neviem, je to nové a neviem, ako to náležite využiť." Potom sa obrátil k reportérovi BBC a povedal: "Ale očakávam, že vy to používať budete."

O tom, čo s príslušným rádom urobí, má Starr jasnú predstavu. "Budem ho nosiť na raňajky," vyhlásil.

Do Buckinghamského paláca neprišiel úplne nepripravený. Minulý týždeň vraj bol na večeri s McCartneym, ktorý mu udelil pár rád. "Usmievaj sa," povedal mu. Starr teraz žije v Los Angeles.