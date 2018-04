Merta na Cenách Anděl spieval o tých, čo vraždia pre moc. Pieseň poslal aj do Bratislavy

Pesničkára uviedli do siene slávy.

20. mar 2018 o 22:59 Marek Hudec

PRAHA. Práve dostal český pesničkár Vladimír Merta do rúk hudobnú cenu Anděl, no on sa tváril trochu skľúčene.

„Sú aj anjeli, ktorých zvrhli z neba,“ povedal. „Mne je dobre na zemi, akurát som dostal čiernu pásku a pochopil som, že časy sú zlé.“

V sieni slávy

Akadémia populárnej hudby ho soškou v utorok večer uviedla do siene slávy. Sedemdesiatdvaročný spevák sa počas galavečera ako jediný vyjadril k spoločensko-politickej situácii vo svete. Ako tvár Nežnej revolúcie napísal v roku 1989 pieseň Vzdálené výstřely.

Merta vtedy hovoril, že vznikla, lebo sa už musel vyjadriť, venoval ju vtedy komunistickej vláde. Spieval ju aj teraz, po tom, ako si prebral Anděla od Davida Kollera.

„Kto pre moc vraždil, vraždí a nesmie vraždiť ďalej,“ opakoval Merta v refréne a smutne brnkal na gitare. V jednej slohe textu tradične vymenoval miesta, kde sa deje niečo hrozné, odkiaľ prichádzajú zlé správy. Teraz doň pridal jedno nové mesto, v pôvodnej verzii nebolo: Bratislavu.

video //www.youtube.com/embed/vfqZCAU0oaY

Padlí anjeli

„Pán Putin, pán Babiš, pán Zeman, vy ste padlí anjeli,“ dopovedal Merta a publikum vybuchlo v spontánny aplauz.

Hlavnú cenu Anděl si za album roka odnášala známa kapela J.A.R. za svoju novinku Eskalace dobra, najlepší videoklip zas nakrútila speváčka Bára Poláková k piesni Po válce. V originálnom videu plynie dej odzadu, Poláková sa preň vraj celý text naučila opačne. Speváčka v sobotu vystúpi s novým albumom v bratislavskom Ateliéri Babylon.

V priebehu večera si hudobníci pripomenuli aj zosnulého pesničkára Wabiho Daněka. Živý prenos vysielala Česká televize, záznam si môžete pozrieť tu.