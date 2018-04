Na Colours vystúpi Pharrell, autor hitu Happy

Raper a spevák na festival do Ostravy príde so skupinou N.E.R.D.

21. mar 2018 o 13:17 SITA

OSTRAVA. BRATISLAVA. Na českom festivale Colours of Ostrava vystúpi aj americká formácia N.E.R.D. Skupina vznikla v roku 1999 a tvoria ju Pharrell Williams, Chad Hugo a Shay Haley. Doteraz vydali štúdiovky In Search Of... (2002), Fly Or Die (2004), Seeing Sounds (2008), Nothing (2010) a No One Ever Really Dies (2017).

N.E.R.D založil Williams so spolužiakom Chadom v roku 1999, kedy sa k nim pridal Shay Haley. A zatiaľ čo pod hlavičkou produkčného dua The Neptunes skladali jeden hit za druhým, s N.E.R.D to tiahli k ďaleko zložitejšej, alternatívnej hudbe.

Spolupracovali napríklad s Kanye Westom, Linkin Park alebo Gorillaz. Do roku 2010 vydali štyri albumy. Prebudenie N.E.R.D po sedemročnej hybernácii vyvolala americká politická realita, stúpajúce rasove násilie a potreba sa k tomu vyjadriť. Minulý rok vydali novinku. Williams je okrem toho známy aj vďaka sólovej tvorbe, celý svet pozná jeho hit Happy.

"Kapela N.E.R.D vystúpi v Českej republike po prvý raz a rozšíri tak zoznam tohtoročných premiér, ktorý zahŕňa aj Jessie J, Grace Jones, London Grammar, Ziggy Marleyho alebo Calexico," uviedla riaditeľka festivalu Zlata Holušová.

Podujatie Colours of Ostrava sa bude konať od 18. do 21. júla v industriálnom areáli Dolních Vítkovic v Ostrave.