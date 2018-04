Kirschnerová má nový koncertný program. Vystúpi so sláčikmi

Speváčka po úspešnom projekte Moruša pripravuje nový album.

22. mar 2018 o 14:32 SITA

Slovenská speváčka a skladateľka Jana Kirschner pripravuje po línii predvlaňajšieho turné Takmer Sólo na jar nový koncertný projekt s názvom Komorne.

V rámci neho vystúpi so sláčikovým kvartetom Spectrum Quartett pod vedením Jána Kružliaka, s ktorým spolupracuje od začiatku projektu Moruša (2013).

Fanúšikovia a fanúšičky speváčkinej tvorby si budú môcť na koncertoch vychutnať nielen jej známe piesne, ale aj nové skladby a tiež pesničky z albumu Krajina Rovina (2010) či projektu Moruša (2013) v celkom nových aranžmánoch.

"Cítim, že v dnešnej dobe, možno viac než kedykoľvek predtým, je veľmi dôležité priniesť ľudom niečo iné, niečo pekné, niečo slobodné. Aj napriek tomu, že naša krajina a celá spoločnosť prechádza obrovskými zmenami. Verím, že umenie dokáže ľudí spojiť a podržať v týchto ťažkých chvíľach," poznamenala Kirschner.

V rámci prvej časti projektu zavíta do Skalice, Trenčianskych Teplíc, Bratislavy a Nových Zámkov. "Chcela by som sa tentokrát vybrať aj do iných častí Slovenska a medzi svoje koncertné srdcovky zaradiť aj niekoľko miest, kde sme ešte nehrali. Viem, že ešte stále máme čo spoznávať," povedala speváčka, ktorej kapelu na koncertoch doplní nový bubeník Tomáš Hríbik.

Vďaka nemu sa okrem tradičných perkusií či bicích v jednotlivých skladbách objaví aj elektronika či dokonca rodinná kosa od Tomášovho starého otca. Popri prípravách projektu Komorne Kirschner pracuje aj na novom albume.

"Viem, že prišiel čas. Cítim, ako to vo mne rastie. Nedokážem tomu vzdorovať, ani to odložiť na neskôr. Pred pár rokmi som mala podobný pocit a vtedy vznikla Krajina Rovina. Dnes sa už ako dospelá žena dívam na svoju krajinu a viem, že aj môj nový album bude venovaný práve jej," uzatvorila umelkyňa.