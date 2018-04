Matthias Schoenaerts pre SME: Bál som sa, že zapadnem do stereotypu temného zločinca

Do kín príde film Darebák a pretekárka. Rozprávali sme sa s režisérom a dvoma hlavnými hercami.

23. mar 2018 o 9:40 Miloš Ščepka

„Darebák a pretekárka nie je iba melodráma,“ povedal nám belgický režisér MICHAEL R. ROSKAM na hlučnej, slnkom prehriatej a festivalovým životom pulzujúcej terase hotela Excelsior. Na miestach, kde sa v roku 1932 konal prvý ročník benátskeho filmového festivalu.

Na tom zatiaľ poslednom uviedol Roskam svoj nový film Le Fidèle s medzinárodným názvom The Racer and the Jailbird, na Slovensku preloženým ako Darebák a pretekárka. Do našich kín vstúpi 22. marca.

V Benátkach sme sa rozprávali nielen s režisérom, ale i s predstaviteľmi hlavných postáv. Hercami, ktorých dielo, povesť i sláva už dávno prekročili francúzske či belgické hranice – ADÉLE EXARCHOPOULOSOVOU a MATTHIASOM SCHOENAERTSOM.

„Je to kriminálna dráma s akčnými scénami, no i pochmúrny temný triler, ktorý sa dotýka základných otázok života. Existenciálny triler,“ pokračoval režisér o svojom diele. „Nejde o zámer, o niečo vedomé.

Skrátka som taký, je to moja prirodzená nálada, neviem inak rozprávať príbehy. Rád skúšam nové veci s klasickými prvkami. Pravdaže, ak sa vám vo filme niečo páčilo, vďaka patrí predovšetkým skvelým hercom, kameramanovi, strihačovi a ďalším mojim spolupracovníkom.

V tomto konkrétnom prípade som však naozaj chcel byť melodramatický, chcel som nakrútiť súčasný a zároveň klasický film noir. Láska a zločin v ňom nie sú dva paralelné motívy, ale prelínajú sa, jeden sa stáva druhým.“

Čo vás najviac inšpirovalo pri práci na filme Darebák a pretekárka?