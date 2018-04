Zuzana Mistríková: Pani Laššákovej Smer uškodil. Keď odstúpi, pomôže najmä sebe

Bude sa ministerka kultúry sto dní rozhliadať, kam prišla?

26. mar 2018 o 18:58 Kristína Kúdelová

Nominácia Ľubice Laššákovej na post ministerky kultúry ju zaskočila rovnako ako všetkých ostatných. Nikdy predtým o nej nepočula. Názor si musela urobiť, až keď videla jej "vizuálny vstup" do verejného života.

Filmová producentka a bývalá študentská líderka revolučného hnutia ZUZANA MISTRÍKOVÁ dnes stojí za iniciatívou Kultúrny reparát, ktorá už má podpisy stoviek osobností a chce novú ministerku odvolať. Vraví, že mimoriadne občianske vypätie z posledných štyroch týždňov sme aj vinou opozície nevyužili a že nová vláda poprela všetko, po čom ľudia na ulici volali.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Vyčítate prezidentovi Kiskovi, že proti nominácii Ľubice Laššákovej nevystúpil?

"Nie. Sme presvedčení o tom, že rezort kultúry je dôležitý, ale nemyslím si, že by sa mal práve preň prezident pohybovať na hrane ústavných možností. Prezident dal veľmi jasne najavo, čo od politikov chce - že to nechcú vypočuť, to už v tejto chvíli nie je jeho problém."

Aj vy ste patrili medzi tých, ktorí o novej ministerke nikdy nepočuli. Aký obraz vám vznikol, keď ste začali pátrať po jej pozadí?

"Vývoj posledných udalostí som sledovala len v útržkoch, takže moje hodnotenie vychádza len z prvých signálov. Možno to bude vyzerať prvoplánovo, čo poviem, ale nemyslím si, že do verejného života môže minister kultúry vstúpiť vizuálne aj obsahovo takým spôsobom, ako doň vstúpila pani Laššáková."

Hovoríte o tom, ako bola oblečená na stretnutí s prezidentom?