Hnevá ich, že novinári píšu recenzie už v kine. Filmári chcú odstaviť kritikov v Cannes

Tim Roth sa pýtal denníka SME: Prečo to robíte?

27. mar 2018 o 16:37 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Keby bol svet jednoduchší, filmári by na červenom koberci v Cannes prežívali svoje najšťastnejšie chvíle v kariére. Pomaly by stúpali po schodoch, šťastne by pózovali fotografom a nechali si tlieskať za film, ktorý ešte ľudia nevideli. Lebo veď aj keby bol zlý, v tom momente to ešte nikto nemôže vedieť.

Lenže svet taký jednoduchý nie je, sú v ňom aj novinári a kritici. Všetky filmy v Cannes vidia skôr, ako majú večer oficiálnu premiéru. A ťažko sa potom môžu herci a režiséri cítiť ako hviezdy, keď oni už stihli napísať, že ich film je totálny prepadák.

Na tieto kruté praktiky sa posťažoval aj anglický herec Tim Roth, keď sa rozprával s denníkom SME. Veľmi milý chlapík, trochu sa zahral na rozčúleného. "Povedzte mi, prečo vlastne píšete recenzie ešte počas premietania filmu? Šéfovia vás naháňajú, aby ste boli prví?" pýtal sa a nedal si vysvetliť, že pred koncom filmu ich nikto nepíše.

“ Novinári písali, že film United Passion o FIFA pripomína dokument o scientológovi alebo reverendovi Moonovi. Upozornili, že ho financoval sám Sepp Blatter a ocenili, že aspoň netrval na tom, aby ho hral Brad Pitt. „

"Ale áno, píšete! Recenzia je už vonku, keď my ešte len ideme do Cannes na premiéru a vystupujeme z lietadla, prípadne kolega Ken Loach vystupuje z lode. Čo sa smejete, to je pravda, on ide loďou. Vaše hodnotenia sa šíria po celom twitteri, keď my ešte ani nie sme v meste."

Najväčšie fiaská

Novinári budú už odteraz vidieť filmy v rovnakom čase, ako bude ich premiéra - aby na ňu filmové hviezdy nemuseli chodiť zahanbené. A Tim Roth patrí medzi tých, čo sa o to zaslúžili, pretože sám si zahral v niekoľkých filmoch, ktoré sa v Cannes skončili fiaskom.