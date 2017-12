Košická dvojica Stereo vydala rovnomenný album

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Dvaja mladí košickí hudobníci, ktorí si hovoria Stereo, vydali rovnomenný album. Na projekte pracovali vyše osem mesiacov. Producentsky sa pod novinku podpísali Dr. Sound a ...

9. máj 2005 o 16:26 SITA

BRATISLAVA 9. mája (SITA) - Dvaja mladí košickí hudobníci, ktorí si hovoria Stereo, vydali rovnomenný album. Na projekte pracovali vyše osem mesiacov. Producentsky sa pod novinku podpísali Dr. Sound a Peter Bič, ktorý spolupracuje napríklad s Janou Kirschner a IMT Smile. Titulnou skladbou albumu je pieseň Oklamem, ktorá by sa mala čoskoro objaviť v rádiách. Kapela Stereo sa chystá vystupovať na viacerých letných festivaloch a plánuje aj vlastnú koncertnú šnúru po slovenských mestách. Vydavateľstvo Universal, ktoré prinieslo platňu Stereo na trh, uviedlo na svojej internetovej stránke, že ide o kapelu, ktorá sa môže rýchlo zaradiť medzí také veličiny ako sú dnes No Name, IMT Smile či Desmod. Na stránke sa tiež píše, že album bude pravdepodobne jedným z horúcich adeptov na cenu Aurel 2005.