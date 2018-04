Zomrel Rasťo Vacho, člen prvej zostavy Collegium Musicum

Gitarista hral s Lipom, Vargom aj s Lehotským.

29. mar 2018 o 11:21 TASR

BRATISLAVA. V utorok 27. marca v nočných hodinách zomrel vo veku 72 rokov hudobník, gitarista, architekt Rasťo Vacho.

Posledná rozlúčka s umelcom bude 3. apríla v bratislavskom krematóriu o 9.30 h. Za smútiacu rodinu o tom TASR informovala Ivana Guga-Vachová.

Rasťo Vacho (1946-2018) bol členom a gitaristom v prvej zostave slávneho art-rockového zoskupenia Collegium Musicum na čele s legendou slovenskej hudby Mariánom Vargom. Hrá na gitaru aj na prvej LP platni Collegium Musicum, ktorá vyšla v roku 1970.

Ešte pred príchodom do Collegia hral v rokoch 1967 až 1969 v skupine The Blues Five po boku Petra Lipu, Dušana Hájeka a Fedora Letňana. V tejto zostave v roku 1968 získali na 2. Československom beatovom festivale v Prahe ocenenie ako Objav roka. Vacho spolupracoval aj s jedným z najvýznamnejších československých súborov tradičného jazzu Traditional Club.

Medzi jeho celoživotných priateľov a spolupracovníkov patrili také hudobné osobnosti ako Peter Lipa, Marián Varga, Janko Lehotský, Pavol Hammel, Dežo Ursiny, Dušan Húščava, Fedor Frešo, Dušan Hájek, Vlado Vizár a ďalší hudobníci.

Významný bol aj jeho prínos v oblasti architektúry, kde bol autorom aj spolutvorcom viacerých architektonických projektov a štúdií. Bol členom Slovenskej komory architektov.

„Spolu sme hrali v skupine The Blues Five, v roku 1969 sa Rasťo stal členom skupiny Collegium Musicum, to bol ešte študentom architektúry. Po skončení sa viac priklonil k profesii architekta, s hudbou však neprestal,“ uviedol pre TASR Peter Lipa.