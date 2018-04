Šéfdirigent Slovenskej filharmónie Judd: Kuciakov odznak nie je politika. Je to symbol pravdy

Britský dirigent James Judd je v súčasnosti hudobným riaditeľom Little Orchestra Society New York a hudobným riaditeľom Izraelského symfonického orchestra v meste Rishon LeZion (ISO). Šéfdirigentom Slovenskej filharmónie sa stal na sezónu 2017/2018. (Zdroj: Peter Brenkus)

Po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa v divadlách držali minúty ticha, vznikli mnohé koncerty. Teraz sa pridala aj Slovenská filharmónia. V stredu a vo štvrtok im venovala veľkonočné koncerty. Jej šéfdirigent JAMES JUDD hovorí, prečo sa tak rozhodli.

Počas veľkonočného koncertu mali všetci hudobníci pripnuté odkazy na spomienku na Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Prečo sa Slovenská filharmónia rozhodla venovať im práve toto vystúpenie?

„Môžem hovoriť len za seba, ale myslím si, že v tomto so mnou filharmónia súhlasí. Keď sme s príchodom Veľkej noci videli v programe skladbu Paulus od Felixa Mendelssona Bartholdyho, ktorá sa vlastne mala teraz hrať vôbec prvý raz na Slovensku, zdala sa nám veľmi vhodnou na túto príležitosť.“

Čím? Je to biblický príbeh.

„Je to príbeh svätého Pavla, ako našiel vieru, je to veľmi tichá a úctivá hudba. Keď navyše toto mohutné oratórium Mendelsohn Bartholdy písal, v rovnakom čase hral v Berlíne Bachovo dielo o umučení Krista vôbec prvý raz od jeho smrti. Čiže táto skladba je výnimočná tým, že sa v nej autor zároveň snažil vyjadriť minulosť aj budúcnosť. Navyše nielen svätý Pavol prechádzal zmenou viery, aj skladateľ sa pre ňu musel rozhodnúť, keďže trpel pre rastúci antisemitizmus v Európe. Veľká hudba spája všetky náboženstvá, všetky myšlienky, všetkých ľudí, aby spolu hľadali pravdu. Nechceme touto hudbou vyjadrovať žiadnu politiku, snažíme sa len nájsť pravdu, o to sa snažíme svojou prácou všetci.“

V jednej inštitúcii boli odznaky za Jána Kuciaka a Martinu Kušnírovú vnímané ako politický symbol.