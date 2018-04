Bob Dylan spieva o láske k mužovi. Vznikli piesne pre páry rovnakého pohlavia

Nahrávku Universal Love zaplatila spoločnosť, ktorá vlastní rekreačné strediská.

5. apr 2018 o 13:15 Marek Hudec

NEW YORK. BRATISLAVA. Na Slovensku to môže trvať roky, kým zákon párom rovnakého pohlavia umožní vstúpiť do registrovaného partnerstva alebo manželstva.

V Spojených štátoch sa to stalo ústavným právom po rozhodnutí Najvyššieho súdu v roku 2015.

Pre tieto páry je určená aj nová hudobná kompilácia Universal Love. Zaplatila ju spoločnosť MGM Resorts, ktorá má sieť rekreačných stredísk. Mnohé z nich sú v Las Vegas, mieste mnohých svadieb.

Pred časom majitelia stredísk zistili, že homosexuálnym párom nemajú čo hrať, keď sa u nich rozhodnú vziať. Požiadali preto slávnych hudobníkov, aby pripravili prerábky starších piesní. Muži spievajú o láske k mužom, ženy k ženám.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Najkrajšia je pieseň od Dylana

Pesničky si môžete prehrať na spotify. Album otvára hlas Boba Dylana. Hoci v minulosti nepatril k hlasným zástancom práv gejov a k novinke sa odmietol vyjadriť, jeho príspevok je tou najkrajšou a najjemnejšou časťou nahrávky.