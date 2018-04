Adela moderuje filmové ceny Slnko v sieti, scenáristi večera ju politiky ušetrili

K aktuálnemu dianiu nech sa vyjadrujú filmári, hovorí humorista Tomáš Hudák.

5. apr 2018 o 17:28 Kristína Kúdelová

Vlani dosiahla návštevnosť slovenských filmov rekordné číslo, prišlo sa na ne pozrieť viac ako milión divákov. V piatok večer sa odovzdávajú ceny Slnko v sieti, o víťazstvo v hlavnej kategórii súťaží Čiara, Piata loď a Špina. Scenáristi večera počítajú s tým, že ocenení filmári a tí, čo im ceny prídu odovzdať, sa budú vyjadrovať k aktuálnemu dianiu. Tak, ako to bolo pri cenách OTO.

Oni sami sa sústredili na humor, do prejavu moderátorky Adely už politické odkazy zakomponovať nechceli. "Nebolo by to fér," hovorí TOMÁŠ HUDÁK.

Žijeme trochu pohnuté časy, prežili sme tragickú udalosť. Je čas vtipkovať v televízii?

"Samozrejme, počítame s tým, že filmári sa budú počas slávnostného večera vyjadrovať k aktuálnemu dianiu. Oni sú predsa tí, čo spoločnosť vo svojich filmoch reflektujú. My scenáristi sme nemali pocit, že by sme sa mali do toho zapojiť. Keby sme si to písali pre seba a keby sme tento večer aj moderovali, asi by sme sa k tomu postavili inak. No keďže sme scenár písali pre niekoho iného, nechceli sme svoj názor nijako podsúvať. Adela dáva tomuto večeru tvár, preto by to nebolo fér. Môžeme vtipkovať o filmoch, to sa od nás aj očakáva, ale náš vnútorný postoj k aktuálnemu dianiu, ten nie je dôležitý."

Videli ste prenos z odovzdávania televíznych cien OTO?

"Videl."

Ako ho hodnotíte?

"Nevidel som prvú časť, takže sa mi to ťažko hodnotí. Počul som, že na začiatku bol sekvencia o tom, že davy ľudí na ulici spojilo rozhorčenie, že ceny už nemoderuje Adela Vinczeová."

V prvej aj druhej časti odzneli viaceré politické odkazy, ktoré vyslovovali ocenení alebo hostia na javisku. Niektorých to vyrušilo, Adela dala najavo, že sa jej to nepáči. Aký je váš postoj?