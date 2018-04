Vec má ďalší spoločenský komentár. Vystrelil si z celého národa

Po silnej skladbe Krv na rukách má raper novinku Slovák.

6. apr 2018 o 9:35 Marek Hudec

BRATISLAVA. Vy všetci máte na rukách krv, odkázal pred vyše mesiacom raper Vec (vlastným menom Branči Kováč) vedeniu Slovenska. Vystúpil na Koncerte pre Jána a Martinu v Bratislave s vtedy ešte nedokončenou novinkou.

Jeho úderná protestná skladba Krv na rukách o pár dní na to v celom znení prekvapila úprimne nahnevaným textom, presne pasovala k nálade v spoločnosti a patrí k tomu najsilnejšiemu, čo tento rok v hudbe zatiaľ vzniklo.

Už v nej začal raper ironicky komentovať povahu národa. Tá súvisela s tým, akých lídrov sme si zvolili.

V piatok o polnoci teraz zverejnil jej ideové pokračovanie Slovák. Podobne zábavná hudobná reflexia tu chýbala.

Všetkých mojich bratov, potom mňa dobil

„Ak si chcete robiť srandu z druhých, musíte sa najprv naučiť urobiť si ju sami zo seba,“ napísal Vec k skladbe na sociálnej sieti.

Jej ironický text výstižne komentuje slovenské stereotypy, ktoré inokedy bývajú zdrojom vtipov, napríklad závisť, nedôveru k cudzincom alebo pijanstvo. Takto rapuje Vec v prvej slohe:

„Od Nového roka pijem v kuse, do dna, na troch kráľov tyčka, stromček z okna, takto to robím môj tatko to tiež takto robil, všetkých mojich bratov potom mňa aj mamu dobil,“

Slovák, obyčajný Slovák

Obe skladby ilustrujú obrázky holubov od raperovej priateľky, Ivany Šátekovej. Súvisí to s textom novinky:

„Navyše má Slovák holubičiu povahu, je statočný, družný, veselý, má zmysel pre rodinu,“ hovorí sa na začiatku skladby.

Refrén je zas prerábkou pesničky Tri slová, ktorú v muzikáli Neberte nám princeznú spievala Marika Gombitová s Mekym Žbirkom. „Som Slovák, obyčajný Slovák, mám sa rád,“ opakujú mohutné mužské hlasy akoby vystrihnuté z vystúpenia folklórneho súboru.

Okrem trefného textu raper vybral aj vtipný hudobný sprievod odkazujúci na ľudovky. Motív si požičal z pesničky Pilo by sa pilo, ktorú naspievali mnohí, napríklad aj Karel Gott. Na cimbal v skladbe hrá Marcel Comendant a na husle Ján Kružliak, ktorého ste mohli napríklad počuť už v projekte Ľudové mladistvá.

Na Gombitovú Vec odkazoval aj v minulosti. V deväťdesiatych rokoch nahral kultový album Trosky, ktorý otvárala skladba Tozmemi. Ikonický hlas speváčky v nej vysamploval do známeho refrénu.