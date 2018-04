Slovenským filmom roka je Čiara. Jej režisér Peter Bebjak mal dojímavý prejav

Filmári nemali chuť žartovať na prenose Slnko v sieti.

6. apr 2018 o 22:50 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Cigarety, drogy a ľudia, to všetko sa na slovensko-ukrajinskej hranici pašuje. Z tohto prostredia vznikol film Čiara režiséra Petra Bebjaka, ktorý sa stal v piatok večer filmom roka.

Získal národnú cenu Slnko v sieti, prevzala ho producentka Wanda Adamik Hrycová.

Tomáša Maštalíra, ktorý hral v Čiare hlavnú úlohu pašeráka, vyhlásili za najlepšieho herca. Jeho Adam sa pohyboval na hrane dobra a zla, slovenská realita a realita jeho regiónu ho nútila konať inak, ako by chcel.

Najlepšou herečkou sa stala Zuzana Kronerová. Za film Baba z ľadu má už aj Českého leva.

Bohdan Sláma jej ponúkol mimoriadne hlbokú postavu ženy, ktorá sa oslobodzuje od egoizmu svojich synov.

Juraj Jakubisko odovdzal cenu pre najlepšieho režiséra Petrovi Bebjakovi za film Čiara.

V dojímavom prejave spomenul odznak All for Jan, ktorý by sme nikdy nemali sňať. Pôjdem hocikedy na námestie, povedal.

Obdiv prejavil aj producentke Wande Hrycovej, ktorá sa počas nakrúcania starala o svoje malé bábätká.

S odznakom All for Jan na hrudi nebudem žartovať, povedal kameraman Martin Štrba, keď prišiel odovzdať cenu za najlepšiu kameru. Dostala ju Denisa Buranová za film Piata loď, ďakovala kultúrnym ľuďom, nielen v sále.

Strihačom roka sa stal Marek Kráľovský, pracoval na filme Čiara z ukrajinsko-slovenského pohraničia. Poďakoval aj svojím rodičom, ktorí v tom kraji žijú. "Myslím si, že my všetci sa snažíme o to, aby hrdinovia zomierali len na filmovom plátne," povedal s odznakom All For Jan na saku.

Viktor Krivosudský má Slnko v sieti ako najlepší zvukár za film Čiara. Množstvo násilia vraj nechcel ilustrovať výrazným, agresívnym zvukom, radšej volil tlmené zvuky, až ticho.

Najlepší dokument nakrútil Robert Kirchhoff - volá sa Diera v hlave a je o rómskom holokauste. Režisér poďakoval protagonistom, teda jeho obetiam. Svoj prejav venoval pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej.

"Máme na srdci odznak, nie je to len dekorácia, ale už aj emblém, ikona," povedal Kirchhoff. "Sme solidárni aj redaktormi televízie a ľuďmi na pochodoch."

Cenu za najlepší scenár získali Iveta Grófová a Marek Leščák za film Piata loď. Napísali ho podľa knižky Moniky Kompaníkovej.

V kategórii kostýmov zvíťazila Katarína Bieliková Štrbová, ktorá žije už 20 rokov v Čechách. Odsťahovala sa spolu s kameramanom Martinom Štrbom počas vlády Mečiara. Vyzvala na kultúrny reparát. Kostýmy navrhovala pre slovenskú koprodukciu Křižáček, boli to kostýmy rytiersky a stredoveko štylizované. Křižáček s Karlom Rodenom v hlavnej úlohe zvíťazil v Karlových Varoch.

Za masky dostal Slnko v sieti Zuzana Paulíny a Martin Jankovič za film Únos. Pracovali na mnohých zraneniach, vo filme sú od viaceré mŕtve telá aj odrezaná hlava.

Slavo Solovic zložil najlepšiu filmovú hudbu, znie v Čiare.

V kategórii najlepší architekt/scénograf zvíťazili Denisa Buranová, Miroslav Král a Iveta Grófová za film Piata loď, ktorý mal premiéru na Berlinale. Cena patrí aj ich kolegyni Ive Němcovej, ktorá počas nakrúcania zomrela.

Denisa Buranová vyzvala ľudí: "Sme na jednej lodi. Nedopustíme, aby slušnosť potopili."

Alexandra Borbély, vyhlásená za najlepšiu európsku herečku 2017 prišla odovzdať cenu pre naj herca vo vedľajšej úlohe. Stal sa ním Robo Roth za film Nina, cenu prevzal zaňho režisér Juraj Lehotský. Roth vo filme hrá otca dievčaťa, ktoré utečie z domu rozhádaných rodičov.

Najlepšia herečka vo vedľajšej úlohe je Judit Bárdos. Hrala vo filme OUT Gyorgya Kristófa a keďže mal premiéru v Cannes, zažila si aj červený koberec zo samého centra filmového sveta. Judit pozvala ľudí do kina, pretože vie, že "veľa ľudí film nevidelo".

Najlepším animovaným filmom sa stal Ocko hrdina - Websterovci režisérky Kataríny Kerekesovej. Je o komunite pavúkov, ktorý pripomína našu spoločnosť.

Kerekesová sa poďakovala programovému riaditeľovi Tiborovi Búzovi, ktorý v piatok odstúpil, za absolútnu dôveru v slovenský film, aj slovenský animovaný film. "Jeho podpora prináša výsledky," povedala.

Divácku cenu má film Spievankovo a kráľovná Harmónia. Mimoriadne navštevovaný film.

Cenu Slnko v sieti za výnimočný prínos slovenskej kinematografii odovzdal Dušan Trančík. Povedal, že politici prevracajú lož na pravdu.

Cenu dostal filmový architekt Roman Rjachovský. Je to aristokrat umenia, povedal režisér Slavo Luther, ktorý s ním nakrútil napríklad film Zabudnite na Mozarta. Druhým laureátom je architekt Viliam Gruska, ktorému režiséri ďakovali za mimoriadnu znalosť slovenskej krajiny.