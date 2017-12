Moyzesovci: Pre nás sa nič nekončí

Dnes o 19.00 h v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie členovia Moyzesovho kvarteta v spoločnosti dvoch hostí odohrajú koncert, ktorý bol pripravený pri príležitosti 30. výročia ich založenia. Aký bude?

10. máj 2005 o 0:00 Oliver Rehák

Zľava Stanislav Mucha, František Török, Alexander Lakatoš a Ján Slávik. FOTO SME - PAVOL MAJER



Dnes o 19.00 h v Koncertnej sále Slovenskej filharmónie členovia Moyzesovho kvarteta v spoločnosti dvoch hostí odohrajú koncert, ktorý bol pripravený pri príležitosti 30. výročia ich založenia. Aký bude?

Od Moyzesa k Piazzollovi

"Nebude to spomienka na náš úplne prvý spoločný koncert. Ten sa totiž odohral v septembri 1975, hrali sme iný program, v inom obsadení a ešte pod názvom Kvarteto konzervatória. Potom sme chvíľu fungovali pod mojím menom, Moyzesovým kvartetom sme sa stali až v roku 1981," spomína líder známeho komorného súboru Stanislav Mucha.

"Vzniklo to tak, že Alexander Moyzes oslavoval životné jubileum a my sme dostali sme zo Zväzu skladateľov podnet, či by sme neprijali jeho meno. Tak sme sa vybrali k pánu profesorovi na návštevu, podebatovali a dali si vínko," dopĺňa druhý huslista František Török. "On nám potom napísal skladbu, ale jej koncertného uvedenia sa, žiaľ, už nedožil."

Moyzesovo kvarteto malo premiéru na festivale Bratislavské hudobné slávnosti. Odvtedy odohralo takmer tisícku koncertov doma i v zahraničí. Zaznelo na nich aj vyše stovky diel, ktoré špeciálne pre nich napísali ďalší slovenskí skladatelia. Do úctyhodného zoznamu dnes večer pribudnú tri nové skladby: La carnaval de Venise Vladimíra Godára, Kóda pre sláčikové kvarteto od Martina Burlasa a Etuda pre sláčikové kvarteto Petra Zagara.

Oslávenci na jubilantský koncert pripravili atraktívny program. Okrem spomínaných troch premiér ešte odznejú diela od Mozarta cez Dvořáka až po Piazzollu a na pódiu okrem známej štvorice návštevníci ešte uvidia dvoch jej hostí - huslistu Tibora Kováča a hráča na akordeón Borisa Lenka.

Bez záznamu i zamestnávateľa

Trochu prekvapivo však záznam z pestrého večera renomovaného súboru neuvidíte na obrazovke STV a do Reduty sa nechystá ani Slovenský rozhlas. Na otázku o príčinách nezáujmu verejnoprávnych médií violončelista Ján Slávik len lakonicky poznamená: "Keďže sme sa o nahrávanie koncertu nepostarali my, nikto iný sa o to nezaujímal."

Trochu trpkú príchuť má jubilejný koncert aj z iného dôvodu. Moyzesovo kvarteto oslavuje tridsiatiny, ale budúcoročné dvadsiate výročie pôsobenia v rámci Slovenskej filharmónie neoslávi. Na sklonku minulého roka totiž jej nový riaditeľ Marián Lapšanský oznámil, že plánuje odčlenenie komorných súborov, čo sa od prvého júna týka aj moyzesovcov.

"Pán riaditeľ povedal, že by sa nehodilo, keby teraz niečo na koncerte hovoril. My si to myslíme tiež. Mohlo by dôjsť k neprístojnostiam v sále," ironicky naráža na zásadnú zmenu v živote súboru Ján Slávik. "Výpoveď z filharmónie sme pochopili ako taký svojrázny, typicky slovenský darček. V civilizovanom svete by sa to urobilo trochu kultúrnejšie. Ale ako vidíte, humor nám nechýba," dodáva Stanislav Mucha.

Nový riaditeľ si od svojho rozhodnutia sľubuje úsporu peňazí a otvorenie priestoru pre iné komorné súbory. Zároveň však treba povedať, že moyzesovcom v budúcej sezóne ponúkol rovnaký počet koncertov na pôde filharmónie. V podstate teda nejde o úplne radikálny rez, zmení sa iba to, že hudobníci začnú fungovať na voľnej nohe.

Triezvy pohľad na citlivú tému

"Výhoda pôsobenia pod filharmóniou bola v tom, že sme sa mohli nerušene sústrediť iba na prácu a pripravovať aj náročnejšie dramaturgické tituly," tvrdí Stanislav Mucha. "Iba vďaka tomu sme mohli pripraviť tých sto slovenských premiér. Odteraz musíme zvažovať, či sa do niečoho pustíme, aj z ekonomického hľadiska."

Moyzesovci si za tridsať rokov existencie vybudovali renomé špičkového komorného súboru a keď sa k tomu prirátajú aj ich pedagogické a iné aktivity, na ulici určite nezostanú. Na citlivú tému rozlúčky so Slovenskou filharmóniou majú preto triezvy pohľad.

"Je to vec, ktorú priniesla táto doba. Musíme úprimne povedať, že sme neboli až takí strašne prekvapení. Už sme dlhšie šípili, že to nemôže fungovať večne," hovorí František Török a violista Alexander Lakatoš uzatvára rozhovor vyhlásením, na ktoré všetci ostatní súhlasne prikyvujú: "Pre nás sa nič nekončí, my ideme ďalej. Uvidíme, čo to prinesie Slovenskej filharmónii."