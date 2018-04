Peter Bebjak: Dlho mi v hlave znela jedna veta. Hrdinovia majú umierať iba vo filme

Režisér Čiary je hrdý, ako filmári prejavili svoje občianske postoje.

7. apr 2018 o 18:59 Eva Andrejčáková

Keď režisér PETER BEBJAK nakrútil minulý rok film Čiara, zrejme netušil, že o pár mesiacov ho viac ako plné hľadiská kín budú presviedčať plné námestia o tom, že ľudia na Slovensku začali chápať, čo je to sloboda.

Jeho film sa stal v piatok večer najlepším slovenským filmom a jeho slová sprevádzali silné slová mnohých spolupracovníkov a kolegov. Filmári reagujú na dnešnú spoločnosť a prejavy moci, pretože tá aj im zasahuje do života a diela.

S Petrom Bebjakom sme sa rozprávali aj o zásahu RTVS do Baby z ľadu, aj o tom, prečo TV JOJ stiahla seriál Za sklom, ktorý režíruje.

Ako ste prežívali ceremoniál odovzdávania cien Slnko v sieti?

„Myslím si, že splnil to, čo mal. Som rád, že filmári dokázali prejaviť svoj občiansky postoj.“

Prekvapil vás niekto?

„Nechcem hodnotiť postoje jednotlivých ľudí. Som rád za pluralitu názorov. Čo sa však musím priznať, dlho mi v hlave znela veta strihača Mareka Kráľovského o tom, že hrdinovia by mali zomierať iba vo filme. Veľmi silné slová.“

Čo pre vás znamená odchod programového riaditeľa Tibora Búzu z RTVS?

„Neistotu – tá vždy nastane, keď z pozície odíde človek, ktorý je zárukou kvality. Treba počkať na jeho nástupcu a bude jasnejšie, kam sa RTVS poberá.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Film Čiara si prevzal šesť sošiek. Akú cestu má v najbližšej budúcnosti?

„V podstate má už všetko podstatné za sebou – okrem televíznej premiéry. A tá neviem kedy bude, to vedia v RTVS, ktorá je spoluproducentom filmu. Ešte sa film hrá na festivaloch a putuje po svete.“

Prečítajte si tiež: Slnko v sieti zachytilo špinu, ktorá je cez čiaru

Ako vnímate úspech Čiary?

„To sú dva zvláštne faktory – prvý je šťastie. Chápem to tak, že všetko, čo sa okolo vzniku filmu dialo, bolo o zhodách a šťastných rozhodnutiach. Ale, samozrejme, aj pri nich musí film mať niečo, čo ho odporúča ďalej. Ľudia si v ňom našli to, čo ich naozaj zaujímalo. A nebola to zďaleka len hviezdna účasť, išlo aj o tému, atraktívnosť prostredia, o spôsobe rozprávania príbehu, o drobných postavičkách a charakteroch, o hraní sa s napätím, s humorom.“

Je pre vás prvoradý moment angažovanosti?

„Pre mňa je prvoradý príbeh, ktorý rozprávam, tak, aby ho divák dokázal pochopiť, prijať, emočne spracovať, aby naňho vplýval. Keď sa doň dostanú angažované prvky, je to jednoducho vec scenára, aby ho ich spracoval. Najmä je to však vždy ľudský príbeh, na pozadí ktorého sa vytvárajú charaktery jeho postáv. Nehovorím však, že aktuálne udalosti na moju tvorbu nevplývajú. Napríklad ďalšia téma, ktorú som si vybral, je útek Vrbu a Wetzlera z Osvienčimu.“