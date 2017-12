Filmová Bridget Jonesová sa v pondelok vydala

10. máj 2005 o 7:38 TASR

Los Angeles 10. mája (TASR) - Americká herečka Renée Zellwegerová sa po krátkej známosti vydala za country-hviezdu 37-ročného Kenny Chesneyho. Obrad sa uskutočnil v pondelok na Virgin Islands v Karibiku.

Pár sa zoznámil v januári na benefičnom koncerte v prospech obetí cunami. Pre oboch hercov je to prvé manželstvo.

Zellwegerová bola v minulosti zasnúbená s hercom Jimom Carreym, jej poslednou známosťou bol gitarista Jack White zo skupiny The White Stripes.

V roku 2004 dostala 36-ročná texaská herečka Oscara za najlepšiu vedľajšiu úlohu, stvárnenú vo filme Návrat do Could Mountainu. Ďalšie nominácie na prestížne ocenenie dostala za svoje úlohy vo filme Denník Bridget Jonesovej - čokoláda na raňajky a v muzikáli Chicago.

Chesneyho vyhlásil americký hudobný zväz country v roku 2004 za zabávača roka. K jeho najznámejším hitom patria skladby She's Got It All, The Good Stuff a How Forever Feels.