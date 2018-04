Pri romantickej komédii mu bolo nevoľno, Juraj Herz potreboval k životu strach

Som hlboko veriaci ateista, hovoril. Na zlo mal jednoduché vysvetelnie.

9. apr 2018 o 13:17 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Väčšina ľudí by pri horore asi najradšej porozsvecovala všetky svetlá, to však nebol prípad režiséra Juraja Herza. On svetlá s nadšením zhasínal a statočne znášal protesty manželky, ktorú vydesila už aj hudba, keď ju začula z vedľajšej izby. Nakoniec sa dala nahovoriť a každý horor odpozerala s ním, postačil jej sľub, že ju bude držať za ruku a chodiť s ňou na záchod.

"Sú rôzne druhy ľudí. Keby sa hrala romantická komédia, to by som šiel na záchod ja a musel by som sa tam vyvracať. Snažím sa ženu prehovárať, poď, dáme si radšej triler! Keď si pustíš romantickú komédiu, budem si musieť ísť čítať – nejakú hororovú knižku," hovoril Juraj Herz v rozhovore pre denník SME.

Manželka však dobre vedela, koho si berie. Keď si jej otec pozrel Spalovača mrtvol, tesne pred svadbou sa jej spýtal: Nechceš si to ešte rozmyslieť? Ťažko mu šlo vysvetliť, že Juraj Herz ten film iba režíroval.