Psychologička: Sex s olejom bol v Babe z ľadu zásadná vec, RTVS to nepochopila

Nevyužili sme potenciál filmu, hovorí Hana Ševčíková. Reaguje na vystrihnutú scénu.

10. apr 2018 o 14:27 Kristína Kúdelová

Je rok 2018 a slovenským mediálnym priestorom otriasla správa, že RTVS si netrúfla odvysielať v celej verzii film Baba z ľadu, za ktorý Zuzana Kronerová získala Českého leva a vzápätí aj Slnko v sieti. Vystrihla z nej sexuálnu scénu, pri ktorej Kronerová použila olivový olej ako lubrikačný gél.

Psychologička HANA ŠEVČÍKOVÁ film videla celý na Českej televízii a rozhodnutiu slovenskej dramaturgie nerozumie. Považuje to za kastráciu. Vysvetľuje, aké priaznivé účinky na nás mohla vystrihnutá scéna mať a čím nám, naopak, zásah televíznej dramaturgie uškodil a čo jej strach o nás odkrýva. "Televízia sa zachovala presne ako egoistickí synovia vo filme," hovorí.

Pozastavili ste sa pri sexuálnej scéne, keď ste ju v televízii videli? Zdalo sa vám na nej niečo nepatričné?

"Nie, práve naopak. Veľmi som ocenila, že tvorcovia sa pustili do takej miery intimity a pritom zachovať vkus, mieru, hĺbku a dokonca scéne vymysleli príbeh a vtip. Aj teraz nedávno sme sa o tom rozprávali so známymi, prekvapene sa pýtali, čo RTVS z filmu vystrihla. Nerozumeli tomu."

Aj keď sa na to spätne pozriete, po toľkej polemike, nevidíte to inak?

"Nehovorím, že mnou to neheglo, ale opakujem, heglo to mnou v pozitívnom zmysle. Bola to silná scéna práve preto, že také niečo sme tu ešte nemali."

Čo môže teda ľudí rušiť?

"Nič také som v tej scéne nevidela. Ruší ma skôr rozhodnutie RTVS. Dramaturgovia, ktorí na vystrihnutí scény trvali, sa správali presne tak ako synovia Baby, hlavnej hrdinky.