Jane Birkin pre SME: Pápež našej piesni s povzdychmi urobil najlepšiu reklamu

Po rozvode so skladateľom filmovej hudby Johnom Barrym sa mladá herečka a speváčka JANE BIRKIN vydala do Paríža. Tu spoznala svoju veľkú lásku, šansoniéra Sergea Gainsbourga. Slávny pár rád spochybňoval spoločenské tabu a škandál vyvolal, keď nahral pieseň Je t´aime... moi non plus s erotickými povzdychmi. Pieseň zakázal Vatikán, no ešte viac jej to pomohlo.

Birkinová sa s Gainsbourgom po dvanástich rokoch rozišla, no zostali kamarátmi až do jeho smrti v roku 1991. Teraz prichádza speváčka prvý raz na Slovensko, aby predstavila ich spoločné piesne. V nedeľu vystúpi v bratislavskom Istropolise. Koncert prináša projekt City Sounds.

Koncert chcete venovať novinárovi Jánovi Kuciakovi. Ako ste sa o ňom dozvedeli?

„Vedela som, že ideme na koncert do Bratislavy, ale takmer nič som o vašej krajine nevedela. O tejto hroznej správe som sa dopočula z rádia. Zomrel u vás novinár, lebo vyšetroval mafiu. Šla som teda za svojím manažérom a pýtala som sa ho: Máme vôbec tento koncert odohrať?“

Báli ste sa?

„Nie, ale nevedela som presne, kto bude koncert organizovať. Pri príprave musíte byť veľmi opatrní. Potom som zistila, že je to nezávislá produkcia a povedala som si, že najmenej, čo môžeme spraviť, je ísť spievať. Pre odvážnych Slovákov, ktorí pochodujú a vďaka nim sa zmenila vláda v ich krajine. Je prirodzené venovať mu koncert.“

O váš koncert bol záujem už pred šiestimi rokmi. Vtedy ste ho zrušili, čo sa stalo?