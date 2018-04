Nick Cave a jeho najlepší koncert. Aj Bratislava sa dostala na jeho zoznam

Kino Lumiere sa stalo súčasťou celosvetovej akcie, dostalo bonusovú ponuku.

11. apr 2018 o 13:35 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Už nebol suverén, ktorý hypnotizuje davy a zabáva sa na ich bezbrannosti. Necítil sa ako mocný čarodejník, ani sebavedomý muž, ktorý si myslel, že svojou náladou dokáže ovládať aj počasie.

Nick Cave sa musel vyrovnať s tým, že jeho pätnásťročný syn Arthur tragicky zahynul a volal o pomoc.

A keďže ju dostal, podarilo sa mu s najväčším smútkom, zmätkom a bolesťou života vysporiadať v osobnom aj umeleckom živote. Dokončil nahrávanie albumu Skeleton Tree a nechal o tom nakrútiť film One More Time With Feeling, aby sa nemusel postaviť pred novinárov a vysvetľovať im, čím všetkým pri tom musel prejsť.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



A napokon vlani vyrazil na turné. "Diváci i kritici sa jednomyseľne zhodli, že to bolo najlepšie turné v histórii jeho kapely The Bad Seeds," hovorí Miro Ulman, vďaka ktorému sa Bratislava vo štvrtok večer zapojí do veľkého medzinárodného projektu s Nickom Cavom v hlavnej úlohe.