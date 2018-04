Robert Kirchhoff: Videl som policajtov, čo majú tituly za zásluhy. Sú ako sekta

Režisér Kauzy Cervanová reaguje na vraždu novinára. Zločiny prekrývame dobrým skutkom, vraví.

12. apr 2018 o 23:09 Kristína Kúdelová

Keď nakrúcal film Kauza Cervanová spojenou s vraždou mladej medičky, skonštatoval: "Ľudia sa boja hovoriť aj v demokratickej spoločnosti, sudcovia odmietajú zdôvodniť svoje rozhodnutie a policajti, ktorí by mali byť pyšní na to, že našli zločincov, predo mnou zabuchli dvere."

Režisér ROBERT KIRCHHOFF sa počas ôsmich rokoch filmovania nestretol sa s nijakou nádejou, vravel, že v tomto prípade nebolo nič, čo by bolo pekné a ľudsky príjemné, aj sa ho pokúšali z rôznych strán zastrašiť. Zistil, že naša spoločnosť sa od roku 1989 veľmi nezmenila a naučil sa byť väčším skeptikom.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Udalosti, ktoré nastali po vražde novinára Jána Kuciaka, mu kauzu Cervanová v mnohom pripomínajú, pretože aj pri nej sa zahladzovali stopy a jeden zločiny prekrýval druhý.

Už pomaly prešli dva mesiace od vtedy, ako sme sa dozvedeli, že Jána Kuciaka zabili, ale stále neviem nič o jeho vrahoch. Možno tomu rozumieť, je to v poriadku?

"Vieme, že na políciu a prokuratúru je teraz veľký tlak, ale v poriadku sa mi to nezdá. Nitky sa rozplietajú k strane Smer. Čo sa stalo, keď prokurátor Špirko, ktorý upozornil na podvody na najvyšších politických priečkach? Čelí nepríjemnostiam. To je to peklo, ktorým sa vyhrážal generálny prokurátor Čižnár?

Čo sa stalo, keď sa zistilo, že policajný prezident Gašpar trestá aktívnych policajtov a je sluhom vládnej strany? Odniesol si to prezident štátu a odstupujúci minister venoval policajtom a hasičom z našich daní po 400 eur, aby si ho pamätali v dobrom. Nezdá sa mi to v poriadku. A mám pocit, že práve toto je impulzom pre neutíchajúce protesty.“

Ako vidíte šance, že sa niečo dozvieme?

„V tejto krajine sa dlho nič nedialo s veľkými kauzami, v ktorých boli zapletení politici s oligarchami. Vždy bolo všetko zametené pod koberec a keď sa niečo vysvetlilo, tak iba formálne, aby sme si príliš nepohnevali našich západných partnerov. Chcem veriť, že s týmto prípadom to tak nedopadne. Aj keď som presvedčený, že ľudia, ktorí za tým stoja, majú dosť času na to, aby po sebe upratali."

Sú vám podozrivé nejaké veci, ktoré sa v procese vyšetrovania udiali?

"Nevidím do vyšetrovania. Od začiatku mi je ako divákovi podozrivých plno vecí. Akoby sa prokuratúra a polícia váhali pustiť do nedotknuteľných. Nálada je skoro až hysterická. Fico, Kaliňák, Čižnár a Gašpar nedokázali ochrániť dvoch mladých ľudí. Namiesto toho bagatelizujú ich obeť a nedokážu si priznať, že zlyhali. Odchádzajú preto s hanbou."

Pred časom ste sa pustili do kazdy Cervanová. Prečo ste nadobudli pocit, že vražda mladej medičky nebola nikdy poriadne vyšetrená?

"Je zaujímavé, že ste nepriamo porovnali tieto prípady, pretože naozaj majú niečo spoločné. Aj keď sa to nezdá. V oboch kauzách je prítomný vyšší záujem štátu vraždu nejako vysvetliť, uspokojiť verejnosť. V prípade kauzy Cervanová sa verejnosti podhodili siedmi údajní páchatelia vraždy, ktorých prezentovali ako nenávidené deti papalášov a až budúcnosť neskôr ukázala, že prípad bol oveľa zložitejší a odsúdení siedmi muži a jedna žena s ním pravdepodobne nemajú nič spoločné.

Aj samotný priebeh bol zrejme úplne iný, ako tvrdí oficiálna verzia. Vyšetroval sa ale v čase, keď mohla byť vyslovená iba jedna pravda. V Rusku sa ututlalo alebo odviedlo do stratena niekoľko vrážd novinárov a politikov. Snažím sa robiť všetko preto, aby som v takej krajine nemusel žiť. "

Pri filme Kauza Cervanová ste vyhľadali viacerých policajtov, vyšetrovateľov aj sudcov. Aké prostredie ste medzi nimi našli?

"Prostredie komunistickej polície poznáme všetci, dnes je už pomerne dobre známe. Títo ľudia väčšinou prichádzali z „triedne uvedomelého“, robotníckeho prostredia, vychodili policajné školy, ktoré boli na úrovni učňoviek. Za zásluhy boli odmeňovaní postavením a titulom doktor práv.