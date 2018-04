Nevera a pomsta. Meir Shalev nás vracia späť k mužovi a žene z jaskyne

Kniha Dve medvedice je strhujúcim príbehom o láske aj v nevydarenej podobe.

13. apr 2018 o 9:49 Hana Ševčíková

„Je to kombinácia rodinných príbehov, kníh, ktoré som čítal, a niečoho vlastného v mojej hlave,“ povedal pred časom pre SME izraelský spisovateľ Meir Shalev o knihe, ktorú práve písal. Upozornil, že bude o pomste. Po piatich rokoch vyšla v slovenskom preklade pod názvom Dve medvedice.

Názov je podobenstvom zo starého zákona, podobenstvom o krutej pomste. Viac by sa v recenzii nemalo prezradiť a ani netreba – pomsta za neveru je totiž súčasťou hlavného autorovho príbehu. A treba hneď dodať, že Shalev dokáže narábať s napätím a pohrávať sa s čitateľom naozaj majstrovsky, nakoniec ho privedie k veľkolepej katarzii a zmiereniu.

Pritom to je iba jedna z mnohých vrstiev zážitku, ktorý čaká na čitateľa, keď vstúpi do šapitó s názvom Dve medvedice. Pretože čítať túto knihu je ako vstúpiť do šapitó - oddeliť sa od tohto sveta, zažiť niečo silné a vrátiť sa doň trocha iný.

“ Čitateľ sa dočíta múdre slová o láske, priateľstve medzi mužmi, ženami, o smútku, odlúčení, o gendrovej otázke. To všetko bez akejkoľvek snahy niečo mu nanútiť a hlavne – v dnešnej literatúre čoraz vzácnejšej – akejkoľvek čo i len štipky pózy. „

Múdrosť, ktorá nie je nanútená

V šapitó naňho čaká Rúta. Svoj príbeh rozpráva Varde, ktorá prišla robiť výskum o osídľovaní izraelského územia. Výskum sa však mení na strhujúcu osobnú históriu Rúty a jej rodiny, čo sa nakoniec ukáže ako cennejšie, než by sa na prvý pohľad zdalo. Strhujúci je najmä vzťah jej starých rodičov, ktorý je od samého začiatku poznačený sexuálnym nezdarom, neverou a spomínanou krutou pomstou, ktorá otriasla nielen celou rodinou, ale aj celou dedinou.