Švédsko má problém. Po sexuálnom škandále sa rozpadá Nobelova cena za literatúru

Sexuálny útočník zvykol aj vopred prezradiť meno víťaza.

13. apr 2018 o 15:42 Kristína Kúdelová

ŠTOKHOLM, BRATISLAVA. Malo to byť miesto, kde sa vedú príjemné debaty o umení a politike, namiesto toho si tam niekto plnil svoje brutálne sexuálne fantázie. Známy škokholmský klub Forum začali švédski intelektuáli nazývať obývačkou, a to ešte boli láskaví. Už osemnásť žien opísalo, čo sa im tam stalo.

"Povedal len pár slov a už mi siahol medzi nohy a začal hrabať prstami. Nedostal na to žiadny impulz, neflirtovali sme ani sa medzi nami nestal žiadny dotyk. Urobil to len tak," cituje Dagens Nyheter poetku Gabriellu Håkanssonovú. Jej priateľ, právnik, ktorý v tej chvíli stál vedľa nej, povedal, že to bol jeden z najdrsnejších zážitkov, aké kedy mal.

Všetkých osemnásť žien obviňuje jediného útočníka: Jeana-Clauda Arnaulta. Nie je to len jeho problém. Svojím dlhoročným správaním, ktoré sa teraz stalo verejným, namočil do veľkého medzinárodného škandálu celú Švédsku akadémiu. Arnault na ženy útočil aj na banketoch organizovaných po vyhlásení a udelení Nobelovej ceny za literatúru.

V jeho pohyboch bola rutina

Fotograf a režisér má za manželku poetku Katarínu Frostensonovú, ktorá je jednou z členiek akadémie. Spolu klub Forum vedú a od akadémie aj dostávali peniaze na prevádzku. Navyše Arnault ženy obťažoval aj vo viacerých bytoch, ktoré patria akadémii - v Štokholme aj v Paríži.