Juliette Binoche pre SME: Láska? Všetci v nej robíme tú istú chybu

V novom filme hrá so Gérardom Depardieum, aj keď majú konflikt.

16. apr 2018 o 19:43 Kristína Kúdelová

Nepáčilo sa jej, že ona má sedieť na pohodlnom gauči a ten, kto sa s ňou rozpráva, len na menej pohodlnej stoličke. Sadnite si sem, sadnite si sem, opakovala a dlaňou ukazovala na miesto vedľa seba.

Málokto vyžaruje takú láskavosť a krásu ako ona, jej fluidum je presne také isté, ako bolo cítiť vo filme Modrá, za ktorý dostala svoju prvú veľkú filmovú cenu a kde hrala mladú ženu, ktorá po tragickej strate manžela a syna hľadá dôvod žiť.

Do našich kín práve vstúpila JULIETTE BINOCHE s filmom Vnútorné slnko, kde hrá zrelú ženu, ktorá neprestáva veriť, že raz si nájde pekný vzťah. Úlohu prijala napriek tomu, že v ňom hrá aj Gérard Depardieu, s ktorým má nepochopiteľný konflikt.

Rozprávala nám o tom v Paríži, pár hodín predtým, ako mala dostať cenu za reprezentáciu francúzskeho filmu.

Juliette Binoche vo filme Vnútorné slnko. (zdroj: OUTNOW)

Keď ste dostali Oscara za Anglického pacienta, vraveli ste, že nemáte pripravenú reč, počítali ste, že zvíťazí legenda Lauren Bacall. Dnes ju už máte?

"Ach, to je vždy ťažké. Keď dostane cenu ako Oscar alebo keď zvíťazíte na festivale, to ešte ujde. Vtedy viete, že vás odmeňujú za konkrétny film, a teda pozornosť môžete obrátiť aj na kolegov zo štábu, s ktorým ste film nakrútili. Hovoríte o režisérovi, producentovi, niečo si aj rýchlo vymyslíte.

Toto je však cena za celú kariéru. Už teraz mám pocit, že som celkom maličká, na pódiu budem mať isto trému. Niežeby ma prepadol pocit, že môj život je na konci, že moja kariéra je na konci, aj tak však netuším, ako to mám uchopiť."

Chceli by ste ešte jednu kariéru, možno inú?

"Viete, že áno? Prechádzam zvláštnym obdobím, tuším, že uzatváram istý cyklus. Ale netuším, kam kráčam."

Robíte to vedome?

"Áno. Ešte jeden film dokončím a potom dúfam, že sa cyklus uzavrie. Chcem to. Neprekáža mi, že pritom neviem ani pomenovať, čo vlastne uzatváram. Nikto sa predsa nechce opakovať, nie? Opakovanie vás istým spôsobom približuje k smrti a tvorba predsa znamená opak. Pokúšať sa o niečo nové, keď tvoríte, pokúšate sa nanovo zadefinovať. Neviete, čo sa stane, no chcete zistiť, čo sa stane. Mňa to hypnotizuje, potrebujem k tej chvíli vykročiť."

Vo filme Modrá od Krzystofa Kieszlovského, za ktorý dostala národnú cenu César. (zdroj: IMDB)

Ako si to aspoň predstavujete?

"Neviem vám to povedať, je to ešte celkom abstraktné. Zatiaľ je to ako chvenie na pokožke, zdôverujem sa vám, ale nemám pre to slová. Zmena je blízko a ja ju potrebujem."

Nemali by ste teraz zájsť aj vy za nejakým veštcom a spýtať sa ho na budúcnosť? Za takým, akého hrá vo Vnútornom slnku Gérard Depardieu?

"Aby mi všetko dopredu povedal? A vyriešil za mňa všetky problémy? Obávam sa, že by som mu neverila."

Pri tomto filme ste sa s Depardieum stretli prvýkrát. Kedysi povedal, že ako herečka nestojíte za nič a že nechápe, prečo vás svet uznáva. Viete, prečo to povedal?