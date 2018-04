Adrian Jastraban: Pokus čeliť zostáva v nás aj v dejinách. Nebolo veľa takých

Filmový Dubček sa nechcel zahlbovať do obuškového zákona.

16. apr 2018 o 15:48 Eva Andrejčáková

Na slávny skok Alexandra Dubčeka do bazéna v Santovke si herec ADRIAN JASTRABAN netrúfol, o to viac však v postave z filmu Dubček hľadal skryté hodnoty.

Tvrdí, že ústredný predstaviteľ Pražskej jari 1968 mal v sebe svetlo, aké dnes politickým lídrom veľmi chýba. Aj preto sa stotožnil s jeho pozitívnym obrazom.

S akou predstavou ste pristúpili k postave Alexandra Dubčeka?

"Som skôr opatrný typ, ale necítim sa závislý od diváckych reakcií, ani vo filme, ani v divadle. V divadle vieme, čo chceme povedať, a buď to divák prijme, alebo nie. V prípade tohto filmu ma však oveľa viac ako pri iných projektoch zaujíma, ako bude prijatý."

Prečo to v divadle nemusí byť prvoradé?

"Pretože mám to šťastie, že pracujem v takom, kde sa aktuálne reaguje na veci, ktoré žijeme.

V našom spolku Kašpar v pražskom divadle v Celetné skúšame súčasnú dramatiku a robíme inscenácie, po ktorých by možno mnohé iné divadlá vôbec nesiahli, pretože by sa báli, že na to im nebudú chodiť ľudia. Dnes veľmi často podliehajú vkusu divákov."

Ako o tom premýšľate vy?

"Myslím, že umenie je aj o tom, že niekedy treba ukázať o nás samých to, čo by sme radi nevideli, a hovoriť veci, ktoré sa nedobre počúvajú. To je úloha umenia.

Samozrejme, nemalo by to byť nasilu. Nemusí byť každé predstavenie len o tom. Mám na mysli skôr prirodzený pretlak v človeku."

Patríte do generácie takzvaných Husákových detí. Kedy ste sa o osobnosti Dubčeka a o roku 1968 viac dozvedeli?

"Priznávam, osemdesiat percent informácií som sa dozvedel práve pri práci na tomto filme. Moje vedomosti o ňom boli dovtedy veľmi povrchné.

Trošku sa vyhováram, že to bolo preto, lebo moja mama bola učiteľka a nebola v strane. Darilo sa jej vyhýbať náboru a vstupu do strany, stále si vymýšľala, že je chorá, že nemôže."

Bol to osvedčený postoj?

"Mala ho zrejme od svojho otca. Starkého svojho času vyhodili zo strany. Vstúpil do nej po druhej svetovej vojne, presvedčený ako mnohí iní, potom ho vyhodili. Situácia pre mamu teda nebola úplne jednoduchá.

Každé dva-tri roky ju preraďovali do školskej družiny, aby nad sebou porozmýšľala. Chceli jej ukázať, že tých, čo sa nepridajú, vedia aj potrápiť."

Ako to znášala?

"Učila slovenčinu a hlaholiku, ale keď už vedela, že je zle, vzala si ešte ruštinu. Koniec koncov, jazyk za to nemôže, cítila sa byť takto menej ohrozená a aj jej to pomohlo prekonať disproporciu, že nie je komunistka, a predsa je súdružkou učiteľkou.

Aj preto som bol pred informáciami o roku 1968 'uchránený'."

Dokedy?

"Samozrejme, po roku 1989 som sa už niečo o Dubčekovi dočítal, príležitostne prediskutoval s priateľmi. Hlbšie som sa však ponoril do udalostí okolo neho až počas práce na filme."

Ako na vás osobnosť Dubčeka zapôsobila po páde režimu?

"Bola to vtedy veľmi rýchla doba. Postupne a dlho sme zisťovali, čo všetko sa vtedy udialo a čo z toho bolo kryté eufóriou zmeny. Niektoré veci môžu byť pri ňom dodnes ťažko pochopiteľné."

Napríklad?