Nová Cvernovka: Umelci založili svoj majetok, stali sa z nich manažéri

Ani nevedeli, ako nereálne ich plán vyzerá. Umelci sa s developermi nedohodli a v Cvernovke zostať nemohli. Museli sa presťahovať a Bratislavská župa im ponúkla na prenájom priestor bývalej chemickej školy na Račianskej ulici. Sami ju prerobili a museli sa vyškoliť, ako priestor manažovať ekonomicky a byrokraticky. Od otvorenia Novej Cvernovky už prešiel jeden rok. Skutočne ťažké obdobie však kultúrne centrum ešte len čaká, hovorí jeden z iniciátorov projektu ŠYMON KLIMAN.

Stará Cvernovka nebola špeciálne organizovaná. Teraz ste sa spojili štyria umelci a sú z vás manažéri. Cítite väčšiu zodpovednosť?

„Obrovskú. Hoci sa o tom málo hovorí, ja s Braňom Čavojom sme založili svoj majetok, aby sme si mohli zobrať úver na rekonštrukciu budovy. Hnevá ma, keď si mnohí myslia, že sme ju dostali zadarmo. Sociálna banka nám veľmi pomohla, v počiatku nás úplne vyškolila. Prišli sme so svojím naivným biznis plánom, ako keď dôjde fotograf, režisér, grafický dizajnér a account si pýtať úver do banky.

Niekoľko mesiacov nás školili, na čo si dávať pozor, ako všetko nastaviť. Hoci je budova stále majetkom Bratislavského samosprávneho kraja, my riadne platíme nájom a investície, čo vrazíme do budovy, sa nám odrátajú z nájomného. Hoci chcel Kraj najprv budovu predať, štyri roky sa mu to nedarilo. Keď sme sem prišli, tiekla tu voda, niektoré časti boli zatopené, splesnivené.“

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Keď ste budovu videli v takomto stave, boli ste šokovaní?

„V tom tkvela krása našej naivity. Mysleli sme, že sem len napochodujeme a proste všetko sa jednoducho spraví. Po budove sa prechádzal šéf stavebnej firmy Strabag a hovorí: chlapci, nebojte sa, stačí, keď zoženiete štyri milióny a bude to v pohode. Prišiel, lebo sme si od neho pýtali podporu. My na to: Štyri? Musíme to vybaviť za polovicu.

Podarilo sa nám to. Z dvoch úverov sme si požičali 550 tisíc, za ktoré sme sa osobne zaručili a aj založili naše byty. Ďalší úver sme si vzali na rekonštrukciu kúrenia, je to skôr leasing. Druhým zásadným zdrojom bola podpora Nadácie VÚB. Zvyšok je dobrovoľnícka práca, dostali sme nejaké zľavy na materiály. Odhad minuloročnej investície bol 980 tisíc, teraz sme už za miliónom.“

V Starej Cvernovke ste dlho nevedeli, dokedy tam môžete zostať. Zostali vám takéto obavy?