Zo svadby je spomienka. Pohoda pripravuje najväčší koncert pre Martinu a Jána

Umelci hrajú bez nároku na honorár.

18. apr 2018 o 13:24 Marek Hudec

BRATISLAVA. Takmer mesiac a pol sa po celom Slovensku konajú koncerty, ktoré si pripomínajú smrť novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Prvý pripravili organizátori festivalu Pohoda 4. marca v Bratislave. Neskôr boli koncerty aj v Nitre, Košiaciach, Žiline, alebo v Pezinku.

„Boli to pre nás rušné týždne,“ uznáva Michal Kaščák. Hoci umelci prišli na každú z akcií bez nároku na honorár, jeho Pohoda naň minula rôzne náklady spojené so stavbou a technikou bez pomoci sponzorov alebo verejných zbierok. „Vnímame to však tak, že vraciame hudbe to, čo dala ona nám.

Nebolo to najlacnejšie, ale veľa sme dostali od ľudí späť.“ Veľmi ho potešilo, že sa hudobníci do koncertov zapojili, že sa potrebovali vyjadriť. Začiatkom mája pripravuje Kaščák zatiaľ najväčší koncert zo série a na istý čas pre jeho tím aj posledný.

Hudobníci budú hrať dlhšie

Svadba je udalosťou, kde láska spojí dve rodiny, ktoré sa dovtedy nepoznali. Kaščák vedel, že zavraždený pár pripravoval pred smrťou tú svoju, mala by v Gregorovciach, mieste, kde sa narodila Martina Kušnírová.