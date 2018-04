Ako sa Slováci naučili, čo je to jóni a lingam

Kámasútra urobila pre poznanie indickej kultúry veľmi veľa, ale jej šesťdesiatštyri polôh si na Slovensku vyskúšal len málokto

19. apr 2018 o 12:34 Dušan Taragel

Pred rokom 1969 takmer nikto na Slovensku netušil, čo je to Kámasútra. Možno desať-dvadsať ľudí vedelo, že ide o akúsi indickú knihu o láske. Ale v skutočnosti ju, okrem zasvätených odborníkov, zrejme nečítal nikto, pretože bola nedostupná a ak áno, len v cudzom jazyku. A potom akoby ktosi zažal svetlo v tmavej pivnici. Kámasútra z ničoho nič vyšla v slovenčine. S predhovorom, vysvetlivkami a obrázkami. V náklade neuveriteľných 150-tisíc kusov. S podtitulom Kniha staroindickej erotiky a šepkanou fámou, že je v nej opísaných šesťdesiatštyri polôh, v ktorých sa dá efektívne súložiť. A dokonca - panebože! – je tam napísané, ako si zväčšiť pohlavný úd!

Bezkonkurenčná kniha

Vplyv Kámasútry na slovenskú čitateľskú verejnosť bol zničujúci. Mnohí už zrána utekali do kníhkupectiev, aby sa na vlastné oči presvedčili, ako je to s tými polohami. Trasúcimi sa rukami listovali v knihe a neveriacky čítali napríklad takúto pasáž: „Ak žena tuho stisne lingam vo svojej jóni, nazýva sa to kobylia poloha. Iba cvikom sa to možno naučiť. Túto polohu obľubujú ženy z Ándhry.“ Hoci bežný Slovák či Slovenka ani len netušili, čo je to jóni a lingam, stačilo, aby im oči zablúdili na sprievodné obrázky, fotografie sôch z legendárneho chrámového komplexu v Khadžuráho, nezaváhali a knihu si kúpili. Takže po prvom vydaní čoskoro nasledovalo druhé. V roku 1969 táto kniha prakticky nemala konkurenciu – na trhu žiadna kniha o erotike neexistovala, žánrovo podobná kniha Sex a vydatá žena vyšla až v roku 1970. Nezabudnime, že toto všetko sa odohráva v časoch totalitného rusko-boľševického socializmu, keď sex a súloženie boli v literatúre tabu. Preto ponuka šesťdesiatštyri polôh bola pre obyvateľov a obyvateľky Slovenska i Čiech nepredstaviteľná a neodolateľná, pretože dovtedy poznali len tú jednu, prípadne dve.

Sochy v Chráme Khadžuráho v Indii (zdroj: Archív SME)

Chyták na čitateľov

Ako to však už chodí, neskúsených čitateľov, roky žijúcich v zadrôtovanom socializme, nachytali prefíkaní vydavateľskí pracovníci. Niekto si rýchlo zrátal, že autorské práva na Kámasútru sú voľné, takže za ne netreba nič platiť. Vhodne použité slovo „erotika“ dozaista vyvolá nezvyčajný záujem a keď sa k tomu pridajú vhodné obrázky, všetci si môžu len mädliť ruky. Kniha stála 25 Kčs, takže pri náklade 150-tisíc kusov bol hrubý zisk 3 750 000 Kčs, čo je veľmi lákavé číslo, najmä keď si predstavíte, že osobné auto vtedy stálo 45-tisíc Kčs. Pri výhľade takéhoto zisku vydanie knihy schválil aj ten najzadubenejší komunista, ktorému vysvetlili, že Kámasútra nie je žiadne porno. Chyták na čitateľov totiž spočíval v tom, že v texte bolo erotiky málo, možno dvadsať percent, zvyšok boli rady, ako sa má správať muž či žena, ak chcú získať milenku či milenca. Erotika aj rady boli však zabalené do množstva nezrozumiteľných výrazov a všetko sa to odohrávalo vo vzdialenej a navyše aj starovekej indickej kultúre, plnej čudesných bohov a zvyklostí. Ak úbohý čitateľ pochopil, že lingam je mužský pohlavný orgán a jóni ženský, bola to veľká výhra. Nebudem však všetkých hádzať do jedného vreca. Text Kámasútry v konečnom dôsledku nie je náročný, číta sa ľahko a je dokonca aj zábavný. Pozorný čitateľ v ňom dokonca nájde aj množstvo múdrostí, pretože veľa rád bolo odpozorovaných zo života a mali univerzálnu platnosť. Napríklad rada, že muž by si nemal brať dievča schované v dome, mužatku, hrbatú, holohlavú, nehľadiace na čistotu či spiace, keď prídu pytači (s. 80), je určite dodnes platná aj u nás.

Objav Kámasútry

Samotný text Kámasútry má zaujímavý príbeh. Ak sa nazdávate, že táto kniha sa nachádzala v každej indickej domácnosti, podobne ako kedysi u nás Nová kuchárska kniha Terézie Vansovej, ste na omyle. Pôvodný text pochádzal z prvého storočia nášho letopočtu a za jeho autora považujú mudrca menom Mallanága Vátsjájana. Kámasútra bola súčasťou indickej literatúry písanej v sanskrte, v 19. storočí však už bola viac-menej zabudnutá. Lenže z rôznych zdrojov sa o nej dozvedel britský dobrodruh a cestovateľ Richard Burton (1821 - 1890), ktorého tiež zaujalo, že v texte sa spomína šesťdesiatštyri sexuálnych polôh. Vyvinul teda značné úsilie, aby získal opis knihy. Potom sa so svojím priateľom Forsterom Arbuthnotom pustil do jej prekladu a napokon ju v roku 1883 vydal, samozrejme, že tajne, aby sa vyhol súdu za šírenie obscénností. Kniha napriek tomu zaznamenala obrovský úspech a onedlho vyšiel ďalší pôvodný preklad, tentoraz do nemčiny. Spory o tom, ktorý je lepší, trvajú dodnes, za vynikajúci sa považuje francúzsky preklad indológa Alaina Daniéloua z roku 1994 označený ako Kompletná Kámasútra. Slovenský preklad Eleny Chmelovej vychádza z anglického originálu Richarda Burtona, na predsádke je však aj hrdo uvedené, že reálie zo sanskrtu odborne preveril a transkripciu skontroloval Dr. Dušan Zbavitel, čo bol v tých časoch najvýznamnejší český indológ a prekladateľ.

Partizán o erotike

Kuriozitou slovenského vydania je takmer roznežnený predslov, ktorý napísal Juraj Špitzer. Zarazilo ma, ako sa tento bývalý partizánsky veliteľ, neskôr stranícky funkcionár a šéfredaktor a po roku 1969 odstavený a zakázaný autor, dostal ku Kámasútre. Práve on patril ku generácii, ktorá triedny boj uprednostňovala pred akýmikoľvek radosťami života a sex bol pre ňu len biologickou činnosťou, po ktorej skončení si rýchlo natiahli nohavice a opäť utekali bojovať za práva utláčaného ľudu. Nevedela mi to však vysvetliť ani jeho dcéra, publicistka Zuzana Szatmáry: „Otec bol neuveriteľne prudérny, ako ostatne mačovia intelektuáli bývajú. Ak bol v textoch intímnejší (napr. Letná nedeľa), nikdy nám ich nedal doma čítať, rovnako neznášal všetko, čo bolo spojené so ‚ženskými záležitosťami‘ a ženským myslením... Tiež nenávidel nudizmus, ale na druhej strane chodil s vodákmi ďalekohľadmi špehovať nudistov v Rusovciach. Táto obojakosť mačovských intelektuálov (Husák, Matuška, otec...) by možno stála za štúdiu.“ Napokon naznačuje, čo možno bolo za motiváciou starého partizána napísať predslov ku knihe erotiky: „O tom, že napísal úvod do Kámasútry, nevedela ani mama, ani ja. Spomenula si len, že keď sa o tom dozvedela, strašne sa smiala... Tak či onak, niečo to s ním muselo predsa urobiť. Možno mali z toho osoh Blanka, Katka, Marína, Stanka...“

Láska je moc

Prvého vydania Kámasútry sú dodnes plné antikvariáty. Najviac ich nájdete práve v tých českých, čo signalizuje, že Slováci Čechov predbehli a so svojím prekladom prišli skôr, takže nedočkaví českí čitatelia sa vrhli aj na slovenské vydanie. Keď šlo o sex, slovenčina im odrazu neprekážala. Svoj preklad Kámasútry v roku 1969 stihli vydať aj Česi. Pomenovali ho Kámasútra aneb poučení o rozkoši a Státní zdravotnícke nakladatelství ho vydalo v náklade až 190-tisíc kusov. Nebol to však kompletný text, ale len výber.

Lepšie vydanie Kámasútry ako to pôvodné slovenské zrejme nenájdete. Nielen vďaka vysvetľujúcemu slovníčku, ale najmä vďaka textu samotnému. Kámasútra nie je naivná príručka pre mladomanželov, ale rafinovaná rukoväť zvádzania a ovládnutia druhého pohlavia. Určená bola najmä pre bohatých ľudí a ako napísal český publicista Petr Chalupa, autor Kámasútry bol Machiavellim intímneho života. Učil, ako si udržať moc nad partnerom, aké ľsti pritom používať, a sex bol tiež nástrojom ovládnutia. Pretože ak niekoho urobíte závislým od sexu s vami, získate tak nad ním moc a bude robiť to, čo budete chcieť.

Ukážka z knihy

Pri „tesnom“ spojení nech si žena-gazela (mrgí) ľahne tak, aby sa jej jóni rozšírilo. Pri „voľnom“ spojení nech žena-slonica (hastiní) hľadí, aby sa jej stiahlo. Ak je dvojica jednaká, nech si žena ľahne prirodzene. To, čo platí o mrgí a hastiní, vzťahuje sa i na vadavu (ženu-kobylu). Pri voľnom spojení žena rada siahne po prostriedkoch, rýchlo stupňujúcich rozkoš.

Gazela má tri polohy:

široko roztvorená,

zívajúca,

poloha Indrovej ženy.

Ak žena zakloní hlavu a zdvihne boky, nazýva sa to „široko roztvorená“ poloha.

Ak žena zdvihne a roztiahne stehná, nazýva sa to „zívajúca“ poloha.

Ak žena skrčí nohy a pritiahne ich k bokom a tým uľahčí mužovi, aby vnikol do jej jóni, nazýva sa to poloha „Indrovej ženy“. Iba cvikom sa to možno naučiť.

Mallanága Vátsjájana

Kámasútra. Kniha staroindickej erotiky

Vydalo nakladateľstvo Epocha, marec 1969

Preklad Elena Chmelová