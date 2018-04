Nebolo to fér. Larsa von Triera potrestali za vtipy o Hitlerovi a židoch, už to ľutujú

Riaditeľ Cannes pre SME hovorí, prečo dánskeho režiséra z festivalu vyhnali.

18. apr 2018 o 15:26 Kristína Kúdelová

Bolo to pred siedmimi rokmi, festival v Cannes urobil najkrutejšie rozhodnutie v histórii. Poslal domov dánskeho režiséra Larsa von Triera, presnejšie by bolo povedať vyhnal. Sem sa už nikdy nemôžete vrátiť, ste persona non grata, povedali mu. A dodnes filmový svet neprestal riešiť, či na mal právo takto ho ponížiť. Otázka je na stole aj teraz, tri týždne pred ďalším ročníkom.

Izrael je potiažista

Ešte večer pred týmto nečakaným incidentom bol dánsky režisér veľkým kandidátom na víťazstvo, jeho film Melancholia bol skvelý, všetci sa na tom zhodli. Jeho situáciu však radikálne zmenili "vtipy", ktorými zabával publikum na tlačovej konferencii.

Najprv všetkých Nemcov stotožnil s nacistami. "Dlho som si myslel, že som žid a veľmi ma to tešilo. Potom som zistil, že nie som žid," povedal a vysvetlil to tým, že má nemecké korene. "Zistil som, že som nacista, ale aj to ma istým spôsobom upokojovalo.

Herečka Kirsten Dunst sa naňho prekvapene pozrela, ale keďže počul medzi novinármi smiech, povzbudený pokračoval.