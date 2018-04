Koleník exceluje v úlohe tyrana, ktorý posiela na smrť mladých snúbencov

Takú aktuálnu inscenáciu v SND možno ani nechceli spraviť. Antigona je obraz dneška.

19. apr 2018 o 16:10 Soňa Jánošová

S inscenovaním antických drám nemá slovenské divadlo veľké úspechy. V histórií aj v súčasnosti sa tvorcom len zriedkakedy darilo nájsť spôsob, ako prekľučkovať cez nástrahy náročných veršov, komplikovaných súvislostí antickej mytológie a dokázať vyťažiť z nadčasových myšlienok aj súčasný odkaz.

Existujú však aj výnimky. Jednou z nich je aktuálna premiéra Sofoklovej Antigony v réžií Ondreja Spišáka.

Ako sa robí divadlo v čase zmien?

Inscenačný proces začali tvorcovia v čase, keď nikto nepredpokladal spoločenskú ani politickú zmenu. V čase, keď Ján Kuciak písal svoj posledný článok a so snúbenicou plánoval svadbu. V čase, keď sa zdalo, že Róbert Fico zostane nemennou súčasťou slovenskej vlády.

Článok pokračuje pod video reklamou Video reklama



Počas skúšobného obdobia sa však Slovensko zmenilo. Mnohé myšlienky hry nabrali z týždňa na týždeň na sile a význame a aj tvorcom samotným sa mohlo zdať, že Sofokles písal svoju hru pre dnešné Slovensko. Tvorcovia by sa ani nemuseli snažiť o akcentovanie dnešných reálií.

Stačilo nechať zaznieť, že v príbehu zomierajú dvaja snúbenci, ktorí sa vzopreli despotickej vláde. Paralela je zrejmá aj bez toho, aby ich režisér na smrť posielal rukou nájomného vraha a citoval, dnes už, žiaľ, ikonickú, fotku Kuciaka a Kušnírovej.

Tento pocit sa do inscenácie jasne preniesol. Ak by aj Antigona v SND nemala žiaden iný význam, mohlo by sa o nej hovoriť ako o inscenácii, ktorá dokumentuje udalosti marca 2018.

Antigona a jej Katarzia

Spišákova Antigona sa k súčasnosti približuje aj inými prostredkami.