Zomrel švédsky hudobník Tim Bergling, známy ako DJ Avicii

Hudobník zomrel v Ománe vo veku 28 rokov.

20. apr 2018 o 19:45 (aktualizované 20. apr 2018 o 20:33) Nina Sobotovičová

OMÁN. V Ománe zomrel švédsky hudobník a dídžej Tim Bergling známy pod pseudonymom Avicii. Informoval o tom britský web BBC.

"S hlbokým žiaľom oznamujeme smrť Tima Berglinga, tiež známeho ako Avicii," uviedol hudobníkov zástupca vo vyhlásení.

"Rodina je zničená a žiadame všetkých, aby v tomto ťažkom čase rešpektovali jej nároky na súkromie," dodal zástupca. K možnej príčine smrti sa v stanovisku nevyjadril a uviedol, že "žiadne ďalšie vyhlásenia nebudú neposkytnuté."

Priveľa alkoholu

Avicii robil predovšetkým remixy a na konte má aj niekoľko albumov. Jeho prvý singel Seek Bromance, ktorý vydal v roku 2010, sa dlho držal na čele rebríčkov v niekoľkých krajinách.

O rok neskôr vydal rovnako veľmi úspešný singel Levels. Hudbu vytváral v počítačovom programe FL Studio.

Agentúra AP pripomenula, že Avicii získal dve ceny MTV a dvakrát ho nominovali na Grammy. Jeho najväčším hitom je Le7els, slávne sú tiež Wake Me Up ! a The Day a You Make Me.

Hudobník v minulosti trpel akútnym zápalom pankreasu, čo čiastočne zapríčinila nadmerná konzumácia alkoholu. V roku 2014 mu vyoperovali žlčník a slepé črevo, kvôli rekonvalescencii potom zrušil mnohé vystúpenia.

S veľkými koncertmi skončil

Mladý muzikant v marci 2016 na svojom facebookovom profile oznámil, že končí s veľkými koncertmi a festivalmi, no svojím fanúšikom sa bude naďalej prihovárať novou hudbou.

Mnohí umelci krátko po oznámení Berglingovej smrti vyzdvihli jeho hudobné dielo na sociálnych sieťach a zároveň kondolovali jeho blízkym.