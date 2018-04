Utiahnutý chlapec na pódiách trpel. Avicii nebol stvorený pre slávu

Po spolupráci s Madonnou mal dojem, že ju sklamal.

20. apr 2018 o 21:20 Nina Sobotovičová

S obľubou o sebe hovoril, že je introvert, no na pódiu tak nikdy nepôsobil. Švéd Tim Bergling známy pod pseudonymom Avicii sa stal jedným z najznámejších dídžejov a už ako dvadsiatnik precestoval svet.

Získal dve ceny MTV, na konte má aj dve nominácie na Grammy. K jeho najväčším hitom patria skladby Le7els či Wake Me Up! a The Day a You Make Me.

Aviciiho vystúpenia vždy sprevádzala veľkolepá šou. Divákov svojou hudbou dostával do tranzu a stihol urobiť dojem aj na najznámejšie mená hudobného priemyslu, ktoré s ním neskôr spolupracovali.

S Madonnou robil na albume Rebel Heart. "Rád by som s ňou znovu pracoval. No vtedy som bol vyťažený a myslím si, že Madonna mohla byť sklamaná, že som do nášho projektu nemohol vložiť toľko času, koľko chcela. Veľa vecí postráda kvalitu, keď nemáte energiu ani čas robiť ich poriadne," vysvetľoval vlani hudobník pre magazín Rolling Stone.

Keď sa rozhodol stiahnuť z veľkých pódií na vrchole slávy, neprekvapil tým iba fanúšikov.